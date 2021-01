Luxemburgo comanda primeiro treino no Vasco

A volta aos trabalhos no Vasco após as festas de fim de ano foram com mudanças. O técnico Vanderlei Luxemburgo e o diretor-executivo Alexandre Pássaro foram apresentados ao elenco.

Luxemburgo retorna ao clube após realizar bom trabalho no Campeonato Brasileiro de 2019. O treinador chega para tentar tirar o Vasco da zona de rebaixamento.

Já Pássaro substitui André Mazzucco. O novo diretor-executivo foi uma contratação de Jorge Salgado, que será o próximo presidente cruzmaltino.

Salgado esteve presente no primeiro dia dos novos profissionais. O novo mandatário revelou que o Vasco deve pagar parte dos salários atrasados nos próximos dias.

“Torcida Vascaína, agora a tarde participei da apresentação do diretor Alexandre Pássaro, treinador Vanderlei Luxemburgo e comissão técnica aos nossos jogadores. Esse momento marca o início de uma nova caminhada do Vasco. Em nome dos vascaínos disse o que esperamos deles: garra, coragem, luta e dedicação total à missão de manter o Vasco na Série A. Também falei que estamos firmes e unidos ao lado deles nessa travessia. Anunciei que foram viabilizados recursos para o pagamento de parte dos salários atrasados antes do próximo jogo. Vi brilho nos olhos e vontade de vencer. Saudações Vascaínas.” escreveu nas redes sociais.

A estreia de Vanderlei Luxemburgo será nesta quinta-feira. Os vascaínos terão pela frente o Atlético-GO, em Goiânia.