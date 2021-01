Luxemburgo diz que deixou clube paulista ‘pronto’ para restante da temporada

Nesta segunda-feira (4), Vanderlei Luxemburgo foi apresentado como o novo técnico do Vasco e terá a missão de livrar o cruzmaltino do rebaixamento para a Série B. No entanto, não será o primeiro trabalho do treinador na temporada. Luxa passou pelo Palmeiras e foi demitido em outubro de 2020, na derrota para o Coritiba.

Mesmo com o trabalho interrompido no clube paulista, Luxa afirmou, em entrevista ao programa Bem, Amigos! que deixou o Palestra ‘pronto’ para a sequência da temporada.

“Deixei o time (Palmeiras) pronto para ser primeiro colocado na Conmebol Libertadores, entrar no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. O time foi campeão paulista, primeiro colocado na Libertadores e chegou à final da Copa do Brasil”, disse Luxemburgo.

Após demitir Luxemburgo, o Palmeiras acertou com o português Abel Ferreira. Na Libertadores, o clube paulista está na semifinal e encara o River Plate, nesta terça-feira (5), às 21h30, no Estádio Libertadores de América. A partida terá trasmissão do FOX Sports.

O treinador português deve mandar a campo: Weverton; Marcos Rocha (Zé Rafael), Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony, Luiz Adriano e Gustavo Scarpa (Gabriel Veron).

Já na Copa do Brasil, o Verdão está na final da competição e irá enfrentar o Grêmio. No Brasileirão, o Palmeiras ocupa a sexta colocação, com 44 pontos conquistados.