Luxemburgo é cogitado por dirigentes do Flamengo para substituir Ceni

A campanha abaixo do esperado do Flamengo sob o comando de Rogério Ceni iniciou uma série de rumores. Em princípio, diretoria banca a permanência do atual treinador até o final do Campeonato Brasileiro. No entanto, o futuro do atual técnico rubro-negro ainda é incerto. Tanto que outros nomes começaram a ser ventilados no Ninho do Urubu.

O fato surpreendente foi que o nome de Vanderlei Luxemburgo foi cogitado para substituir Ceni após o Brasileirão. Luxa tem contrato com o Vasco somente até o final da Série A. O atual técnico cruzmaltino tem buscado tirar a equipe de São Januário da zona de rebaixamento. No fim de semana, bateu o Atlético-MG e ajudou o Flamengo no sonho do título.

Rafael Ribeiro/Vasco

Luxemburgo tem forte identificação com o Flamengo. O técnico é ex-jogador e sócio do clube da Gávea, além de já ter treinado o time em quatro oportunidades. A mais recente foi entre os anos de 2014 e 2015.