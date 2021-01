Luxemburgo fala sobre retorno ao Vasco: “Estou muito feliz”

Anunciado como novo técnico do Vasco, Vanderlei Luxemburgo declarou que entendeu o convite do clube como uma convocação. Ele será o comandante na luta para sair da zona de rebaixamento do Brasileiro.

“Estou muito feliz por retornar ao clube que no ano passado fizemos um grande trabalho e que me acolheu. Tive uma empatia muito grande com os torcedores. Foi um trabalho muito bem-feito e a torcida foi importantíssima. É um clube maravilhoso, grande. O Vasco não fez um convite. Eu não entendi como convite. Eu entendi como uma convocação. Então o Vasco me convocou para que neste momento eu possa voltar ao Vasco da Gama neste fim de campeonato para contribuir, para que o Vasco possa se manter na Primeira Divisão. É isso que vamos fazer”, declarou Luxemburgo, no Twitter.

“Vamos trabalhar bastante para que o Vasco possa continuar na Primeira Divisão na próxima temporada. Agradecer já aos torcedores, pela manifestação para eu voltar ao clube e dizer que eu convoquei vocês. Eu fui convocado e já estou dentro do Vasco. Agora estou convocando vocês. Vocês não podem ir a campo, mas podem invadir a mídia social. Nós vamos precisar do apoio de vocês na mídia social. É onde teremos contato com vocês”, completou.

Estou de volta ao Vasco da Gama. pic.twitter.com/jeYyEERYKL — Vanderlei Luxemburgo (@vluxemburgo) December 31, 2020

O técnico foi anunciado pelo Vasco nesta quinta-feira. Inicialmente, o contrato de Luxemburgo vai até o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro. O auxiliar Mauricio Copertino e os preparadores físicos Antônio Melo e Daniel Félix chegam ao clube com Luxa.

Após demitir Ricardo Sá Pinto, o Vasco procurou Zé Ricardo, mas não chegou a acordo com o treinador. Então, o Gigante da Colina escolheu Luxa como o nome para comandar o time na reta final do Brasileiro.

O técnico dirigiu o Vasco em 2019 e levou o clube à Sul-Americana. Luxa disputou 37 jogos pelo Gigante da Colina, com 15 vitórias, 12 empates e dez derrotas. Ele não renovou com o clube e foi para o Palmeiras.

Agora, Luxa retorna ao Vasco com a missão de salvar o time no Brasileiro. Faltam 12 jogos para o Gigante da Colina no torneio. O elenco folga neste dia 1º e se reapresenta no sábado.

O Vasco está na 17ª colocação do Brasileiro, com 28 pontos em 26 jogos – tem uma partida a menos em relação aos rivais na briga contra a degola. Na próxima rodada, o Gigante da Colina vai enfrentar o Atlético-GO, dia 7, em Goiânia.