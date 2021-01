Luxemburgo jamais perdeu em estreias após assumir uma equipe no século XXI

Apresentado na última segunda-feira (6) como técnico do Vasco, Vanderlei Luxemburgo fará sua estreia pelo cruzmaltino nesta quinta-fiera (7), contra o Atlético-GO, em Goiânia, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

E uma estatística positiva do treinador em estreias pelas equipes que assumiu no século XXI pode deixar o torcedor do Vasco animado para a partida contra o Dragão.

Desde 2001, o treinador não perde em sua primeira partida após assumir algum time. Veja abaixo:

Fluminense 1 x 1 Corinthians – 2001

Cruzeiro 0 x 0 Botafogo 2002

Oeste 0 x 1 – Santos – 2004

Real Madrid 2 x 1 Real Sociedad – 2005

Barueri 1 x 2 Santos – 2006

Santos André 0 x 1 Palmeiras – 2008

Santos 1 x 0 Athletico-PR (gol Neymar) 2009

Atlético-MG 1 x 1 América-MG 2010

Flamengo 2 x 0 Atlético-GO 2010

Caxias 1 x 1 Grêmio 2012 (perdeu nos penaltis)

Fluminense 1 x 0 Cruzeiro 2013

Flamengo 1 x 0 Botafogo 2014

Atlético-MG 1 x 3 Cruzeiro 2015

Sport 1 x 1 Botafogo 2017

Vasco 1 x 1 Avaí 2019

Ituano 0 x 4 Palmeiras 2020

Sobre a competição, o treinador afirmou que já analisou a tabela e projetou a quantidade necessária de vitórias para o clube carioca se manter na primeira divisão na próxima temporada.

Vanderlei Luxemburgo, técnico do Vasco Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press

“São seis times que estão na briga. Já peguei a tabela e olhei quais os adversários que temos, qual temos obrigação de ganhar e qual podemos perder ponto. Trabalhamos com cinco vitórias e dois empates, mas podemos precisar de menos”, disse o técnico em entrevista ao programa Bem, Amigos.

O Vasco ocupa a 17ª colocação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Com 28 pontos, caso vença o Atlético-GO, o Cruzmaltino deixa a zona de rebaixamento e sobe para a 15ª posição.