Luxemburgo não vai receber salário e terá premiação se time ficar na primeira divisão

O Vasco agiu rápido após a saída de Ricardo Sá Pinto e trouxe Vanderlei Luxemburgo para ser o novo treinador. E ele não vai receber salários.

De acordo com a própria assessoria do técnico, o comandante fez um acordo com a diretoria: ganhará um prêmio caso consiga manter o time na primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

O contrato atual é válido até o fim do Campeonato Brasileiro. Se atingir a meta, Luxa deve continuar comandando o clube.

Três profissionais acompanham o técnico para a segunda passagem pelo Vasco: o auxiliar Mauricio Copertino e os preparadores físicos Antônio Melo e Daniel Félix.

Luxemburgo estava desempregado desde a passagem pelo Palmeiras, neste ano. Ele foi demitido no dia 14 de outubro. Nas últimas semanas, se recuperou da COVID-19.

Vanderlei Luxemburgo, técnico do Vasco Andre Melo Andrade/MyPhoto Press/Gazeta Press

O Vasco encontra-se na 17ª colocação, com 28 pontos conquistados. O Bahia, primeiro time fora da zona, também tem 28, mas tem uma vitória a mais (8-7).