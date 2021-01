Luxemburgo ‘segura’ Sampaoli em São Januário, Vasco vence o Atlético-MG com show de Cano e deixa mais uma vez o Z-4 do Brasileirão

Neste sábado (23) o Vasco enfim encerrou o seu jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro. Em jogo válido pela 32ª rodada, em São Januário, o Cruz-Maltino venceu o Atlético-MG por 3 a 2, com show do seu artilheiro Germán Cano, e mais uma vez deixou a zona de rebaixamento da competição, subindo para 14º na tabela.

A partida não começou tão boa assim para a equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo. Logo aos 12 minutos do 1º tempo, Léo Matos tocou com a mão na bola dentro da área, o juiz deu pênalti para o Galo.

Entretanto, para a sorte do Cruz-Maltino, Hyoran bateu de perna direita, mas a bola explodiu no pé da trave, desperdiçando a chance do clube mineiro de abrir o placar na casa do rival.

Não demorou muito para o Vasco aproveitar a falha. Aos 17 minutos, Germán Cano aproveitou bobeada da defesa do Atlético, recebeu livre de Léo Matos e só teve o trabalho de empurrar para o gol. 1 a 0 em São Januário.

Aos 21 minutos, o Atlético-MG voltou a acertar a trave. Keno rolou na entrada da área para Savarino, que levou perigo à meta defendida por Fernando Miguel.

10 minutos depois, os donos da casa voltaram a marcar. Mais uma vez com assistência de Léo Matos, Yago Pikachu recebeu na área, finalizou na trave, mas ni rebote colocou a bola mais uma vez para dentro da meta defendida por Éverson.

Segundo tempo

Assim como no 1º tempo, o Galo teve mais uma vez um pênalti marcado a seu favor. Aos 6 minutos, Jair caiu na área após trombar com Leandro Castan. O árbitro não hesitou, marcou a penalidade máxima, mas depois, ao revisar no VAR, anulou a marcação.

Menos de 10 minutos depois, o artilheiro Germán Cano voltou a marcar em São Januário. E que belo gol. Em jogada trabalhada, que se iniciou com tabela entre Benítez e Léo Matos, o camisa 10 deu toque milimétrico para o seu compatriota, que dominou de peito e estufou as redes.

Aos 22 minutos, Hyoran se redimiu do pênalti perdido e descontou para o Galo. O camisa 10 aproveitou sobra de bola na entrada da área, bateu de primeira e a bola morreu nas redes.

Aos 48 minutos, Eduardo Sasha ainda descontou para o Galo, que chegou ao segundo gol e ferveu o fim do jogo, que foi até os 50 minutos.

Com o resultado, o Vasco voltou a vencer após duas derrotas consecutivas no Brasileirão, saltou para 14º na tabela, agora com 35 pontos, e não pode mais voltar para a zona de rebaixamento nesta rodada, já que o Sport, que abre o Z-4 com 32 pontos, tem confronto direto com o Bahia neste domingo (24). Ou seja, se vencer, o Leão empurra o Triclor para a degola.

Além disso, a equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo está, até o momento, a apenas quatro pontos do Athletico-PR, que é o 12º, e abre a zona de classificação para a próxima edição da Copa Sul-Americana.

Já a equipe do técnico Sampaoli, segue em 4º na tabela com 54 pontos, e voltou a sofrer uma derrota na competição após quatro jogos consecutivos. O Palmeiras é o 5º, com 51 pontos, mas tem um jogo a menos, que será realizado na próxima terça-feira (26), no Allianz Parque, contra o Vasco. A partida é válida pela primeira rodada.

Vasco da Gama 3 x 2 Atlético-MG

GOLS: Vasco: Cano (2x) e Yago Pikachu Atlético-MG: Hyoran e Sasha

VASCO DA GAMA: Fernando Miguel; Léo Matos, Marcelo Alves, Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes, Colo Gil, Yago Pikachu, Talles Magno (Gabriel Pec), Benítez (Carlinhos) e Germán Cano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

ATLÉTICO-MG: Éverson; Guga, Gabriel, Junior Alonso e Guilherme Arana (Nathan); Jair, Allan, Savarino (Marrony), Keno e Hyoran; Eduardo Vargas (Sasha). Técnico: Jorge Sampaoli

– O Vasco voltou a vencer após 3 partidas

– Germán Cano chegou a 13 gols no Brasileirão

– O atacante argentino voltou a balançar as redes após 6 jogos de seca

– O Atlético-MG voltou a perder após 4 jogos consecutivos sem derrota

Classificação

– Vasco da Gama: 14º lugar, com 35 pontos

– Atlético-MG: 4º lugar, com 54 pontos

Próximos jogos

Enquanto o Vasco volta a campo no meio de semana, em jogo atrasado da primeira rodada, o Atlético-MG só tem novo compromisso no próximo fim de semana, também pelo Brasileirão:

*horário de Brasília