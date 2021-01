Lyon perde para o Metz com gol no último minuto e não consegue liderança

O Lyon perdeu para o Metz por 1 a 0, em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Francês. Uma vitória significaria a liderança para os comandados do técnico Rudi Garcia, que seguem dois ponto atrás de PSG e Lille na tabela.

Lyon perde para o Metz jogando em casa

O jogo foi movimentado no Groupama Stadium. O Lyon teve mais iniciativa e posse de bola, mas foi incapaz de transformar esse volume em chances de gol.

Na reta final da segunda etapa, o VAR anulou um gol de Toko Ekambi, que daria a vantagem para os mandantes. No entanto, nos acréscimos de jogo, o atacante Leya Iseka castigou o Lyon após entrar durante o jogo, com uma bela finalização.

Com essa derrota, o Lyon segue com 40 pontos, atrás de PSG e Lille, que possuem 42. O Metz sobe para a nona colocação, com 28 pontos.