Intérprete de Márcia em Laços de Família, Inez Viana confessou ter vergonha de rever seu papel na reprise do Vale a Pena Ver de Novo. A personagem é secretária na clínica de estética de Helena (Vera Fisher). “Apesar do tom debochado e cômico da Márcia, hoje a vejo bastante datada, estereotipada, machista e até racista”, declarou a atriz.

“A receita do sucesso pessoal de uma mulher não é ter um marido. A espera do príncipe encantado ficou ultrapassada”, disse a artista em entrevista para a colunista Carla Bittencourt, do jornal Extra.

Além de fazer uma boa parceria em cena com a colega de trabalho Antônia (Monique Curi), o trama central de Márcia é reclamar sobre sua solteirice e reforçar o estereótipo que uma mulher não será feliz sem um homem.

O incômodo da atriz com os comentários preconceituosos é tão grande que ela disse sentir vergonha em rever seu primeiro papel em novelas. “Mesmo sabendo em se tratar de uma personagem, é a sua imagem que aparece ali, e isso me trouxe um grande estranhamento”, confessou ela.

Apesar de reprovar as falas da secretária, Inez rememora com carinho dos tempos de gravação do folhetim: “Sinto imensas saudades dos colegas, sobretudo os do meu núcleo, como Soraya Ravenle, Ana Carbatti, Monique Curi, Luciano Quirino, Zé Victor Castiel e a musa Vera Fisher”.

Inez Viana é Maria Adília em Flor do Caribe

Dose dupla

Com a reprise da novela de Walther Negrão na faixa das seis, o público tem a chance ver Inez Viana no ar com dois papéis completamente diferentes. Em Flor do Caribe, a atriz interpreta Maria Adília –mãe de Candido (José Loreto) e alvo das investidas abusivas de Dionísio (Sérgio Mamberti).

“Era de fato uma personagem muito diferente de todas as outras que eu havia feito, até então. Essa tinha uma carga dramática e uma história que poderia inspirar outras mulheres a não se sujeitarem aos abusos sofridos. Mesmo chegando nos dois últimos meses da novela, ela trazia segredos que desvendaria mistérios da trama”, relembrou a atriz.

Para Inez, a diferença entre seus papéis nas duas novelas mostra que a sociedade avançou em pontos importantes. “Estar no ar nessas duas reprises me revela o quanto avançamos em questões essenciais, como empatia e sororidade, e humanitárias”, finalizou.

