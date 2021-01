Madri ou Catalunha? Jornal monta ‘seleções’ de cada região da Espanha; compare as duas principais

Assim como na maioria dos países, incluindo o Brasil, o território nacional da Espanha é dividido em diferentes regiões. O país da Península Ibérica possui 17 no total, onde se encontram diferentes dialetos, significações culturais, histórias e também clubes de futebol. E pensando nisso, o diário espanhol Marca propôs uma ideia um tanto que diferente.

O veículo montou 17 diferentes seleções, com jogadores nascidos em cada uma das regiões espanholas. Assim como nos gramados, as que mais chamaram atenção foram das da Catalunha, que possui times como Barcelona e Espanyol, e a de Madri, onde está o Real e a capital.

Na Catalunha estão: Pau López (goleiro; Roma); Bellerín (lateral-direito; Arsenal), Piqué (zagueiro; Barcelona), Eric García (zagueiro; Manchester City) e Jordi Alba (lateral-esquerdo; Barcelona); Adama Traoré (meia-atacante; Wolverhampton), Sergio Busquets (meio-campo; Barcelona), Sergi Roberto (meio-campo; Barcelona) e Dani Olmo (meia-atacante; RB Leipzig); Gerard Moreno (atacante; Villarreal) e Mariano Díaz (atacante; Real Madrid).

Já em Madri: David Soria (goleiro; Getafe); Carvajal (lateral-direito: Real Madrid), Diego Llorente (zagueiro; Leeds United), Hermoso (zagueiro; Atlético de Madrid) e Reguilón (lateral-esquerdo; Tottenham); Dani Parejo (meio-campo; Villarreal), Rodri (meio-campo; Manchester City), Marcos Llorente (meio-campo; Atlético de Madrid) e Koke (meio-campo; Atlético de Madrid); Pablo Sarabia (atacante; PSG) e Álvaro Morata (atacante; Juventus).

Vale lembrar que muitos jogadores nasceram em uma região, mas foram revelados por clubes de outras. Por exemplo, David de Gea, atualmente no Manchester United. O goleiro foi revelado pelo Atlético de Madrid, mas nasceu em Castela-Mancha. Assim como o próprio meio-campista André Iniesta, que fez sucesso com a camisa do Barça.