Madson prevê duelo ‘difícil’ com São Paulo e ‘jogo da década’ com Boca Juniors

O lateral-direito Madson comentou sobre os duelos importantes que o Santos terá nos próximos dias. No domingo, a equipe de Cuca visita o São Paulo pelo Brasileirão, e na quarta-feira o desafio é com o Boca Juniors na semifinal da Libertadores.

De acordo com Madson, o Peixe passa por um de seus momentos mais decisivos dos últimos anos.

“Não tenha dúvida, creio que quarta-feira será o jogo da década para o clube. Tirando a final de 2011, em que o Santos disputou e conquistou o título, essa semana com certeza é a mais importante da década. Clássico difícil no domingo e semifinal de Libertadores em seguida. A equipe está bem focada e motivada para atuar bem no domingo e na quarta seguir em busca da classificação”, apontou o jogador, em declarações divulgadas pelo Santos.

O Santos treinou nesta manhã de sábado (09) e o lateral Madson conversou com a Santos TV antes do clássico contra o São Paulo. Inscreva-se na Santos TV: https://t.co/VdFrwUv8eX pic.twitter.com/HjhAF2B9UJ — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 9, 2021

O camisa 13 também avaliou que os jogos decisivos são oportunidades para o elenco do Alvinegro demonstrar sua força.

“Com certeza temos essa chance de mostrar que o elenco é forte. Internamente nós sabemos que grupo é qualificado, mesmo com muitos jogadores que vieram da base, pois eles já possuem grande experiência em campeonatos de categorias de formação e isso faz com que cheguem bem ao time profissional. Quem está aqui tem qualidade, o grupo é forte e, independentemente de quem vai jogar contra o São Paulo ou o que o professor Cuca usará como estratégia, o Santos vai estar bem representado para dar o máximo e buscar a vitória no domingo e a classificação na quarta-feira””, concluiu.

Madson aparece entre os possíveis titulares do Peixe para o clássico de domingo, quando Cuca deve poupar alguns jogadores visando o duelo com o Boca Juniors.