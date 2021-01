‘Mãe chegou a falar para tirar carteira de trabalho’

Breno Lopes tem apenas 17 jogos pelo Palmeiras. Fez dois gols neste curto período. Um deles o do título da Conmebol Libertadores sobre o Santos, no último sábado, no Maracanã. Até chegar ao momento mais glorioso, o atacante passou por muita superação e quase desistiu da carreira ainda jovem.

Ainda criança, aos 11 anos, ele foi fazer um teste no Cruzeiro. Passou. Mas, por ter uma família muito humilde, convivia com as dificuldades financeiras para poder ir treinar. Em entrevista exclusiva ao ESPN.com.br, Wellington Lopes, pai do herói alviverde, fala que ele chegou a faltar muitos treinos pela falta de dinheiro e que chegou a tirar comida de cada para tentar levar o filho ao CT do Cruzeiro.

“Na verdade, quando o Breno fez o teste para o Cruzeiro, ele tinha 11 anos. Graças a Deus, ele passou no teste. Mas não tinha dinheiro para pagar a passagem. Meu ex-chefe, eu falei para ele que precisava fazer o teste, e o levou lá. Breno passou, jogava, mas faltava muitos treinos, porque não tinha condição de pagar a passagem. Quando ele ficou sabendo das faltas, aumentou o meu salário e ficou de ajudar meu filho”, conta Wellington.

“As coisas foram melhorando para ele, se destacando, como artilheiro. Mas, aos 15 anos, ele teve uma lesão, teve uma mudança na diretoria que mandou ele embora. Mesmo assim, com todo esse sacrifício, meu patrão ainda continuou ajudando meu filho”, completou.

Mesmo com a ajuda do antigo chefe, Wellington viu Breno quase desistir. Em casa, a mãe do atleta chegou a pedir para o então garoto largar o futebol. O objetivo era que ele arranjasse um emprego tradicional, de carteira assinada. No entanto, sabendo da paixão do filho pelo futebol, Wellington não deixou o garoto desistir do sonho de vingar no esporte.

“Chegou um tempo que a mãe chegou a falar para o Breno tirar a carteira de trabalho, mas eu falei que não, que enquanto eu pudesse ajudar meu filho, ia continuar, até ele chegar onde está aí, hoje. Não era fácil, as vezes eu ajudava ele tirando dinheiro de dentro de casa para pagar a passagem, deixava de pagar umas coisas, alimentação. Não foi fácil”, disse Wellington, contando também sobre a saída do atleta do Cruzeiro.

“O motivo da saída do Breno não foi por tamanho. Ele veio de contusão. Mas como veio mudança de diretoria, ele foi dispensado. Ficou muito abalado. Ele até falou que a família é muito importante para ele, porque a gente o abraçou, deu muito apoio para não desistir do futebol. Ele seguiu em frente, foi para Joinville, chegou no profissional e hoje consagrou campeão da Libertadores”, finalizou.