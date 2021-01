Mãe de Arcrebiano se diverte ao falar do nome do filho: ‘Algumas pessoas só descobriram quando passou na TV’ | BBB21

Arcrebiano está no BBB21 e a novidade, claro, deixou a família toda do brother muito feliz e animada. O Gshow conversou com Ana Maria, mãe do confinado, que falou sobre a animação que todos estão sentindo, contou mais sobre a insistência para o filho se inscrever nesta edição e ainda entregou algumas coisas que tiram o capixaba do sério.