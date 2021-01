Mãe de Lucas Penteado acredita que jeito extrovertido do ator será seu trunfo: ‘Pessoa muito alegre’ | BBB21

O ator Lucas Penteado é um dos confirmados do grupo Camarote do BBB21, mas a ficha da família ainda não caiu. Segundo Andrea Penteado, mãe dele , foi difícil segurar a emoção quando o nome do paulista foi divulgado. “Quase infartei. [Foi] uma loucura, uma gritaria, como se fosse jogo do Brasil”, brinca.