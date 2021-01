Mãe de Lumena acredita que filha vai jogar com garra: ‘Ela não foge da raia!’ | BBB21

A ficha de Conceição, mãe de Lumena, integrante do grupo Pipoca do BBB21, ainda não caiu: “De um dia para o outro, a minha filha ficou famosa! Ainda estou processando”. Desde que ouviu que Lumena estaria no elenco do Big Brother Brasil, a mãe está tentando entender como se sente. Não sabe ainda bem como explicar, mas garante:

“É uma sensação estranha, nunca lidei com isso. Mas é um estranho bom”.

A psicóloga, roteirista e DJ baiana já dizia à mãe que se inscreveria no BBB21, mas Conceição achou que era só brincadeira. Eu disse a ela: ‘Sua mãe é muito tímida, gosta de discrição’.

Desde que os participantes foram anunciados, a mãe da sister não para de receber ligações de amigos desejando boa sorte a Lumena:

“Minha filha é muito querida, todos torcendo por ela!”

Conceição é fã do programa há anos e fala que acompanhou as edições anteriores de perto. Já planejava assistir ao BBB21 de qualquer jeito e, com essa notícia, garante que não vai perder um episódio sequer.

“Eu assistia à novela e já ficava ali ligada, só esperando o programa começar. Nesse ano, nem se fala! ”, brinca.

Mãe de Lumena do BBB21, Conceição lembra que, na escola, a filha era escolhida para ser líder de turma

Para Conceição, Lumena não vai ter muitas dificuldades de conviver com os outros participantes, principalmente por ser psicóloga e ter um talento especial em lidar com o outro. Na psicologia, além de tratar mulheres vítimas de violência doméstica, a soteropolitana trabalha com refugiados vindos de vários cantos do mundo.

“Ela tem uma aura que atrai pessoas para fazer amizade que é incrível. Ela sempre gostou de companhia, não suporta ficar sozinha. E ela já está nessa caminhada de cuidar e lidar com o outro há seis anos, com pessoas de culturas diferentes, de todas as crenças e raças”, destaca Conceição.

Para ela, o fato de Lumena ser filha única a levou a ter essa facilidade e esse gosto em conhecer pessoas novas e fazer amizades.

Lumena é psicóloga e mestre na área de psicologia, mas recentemente vem deixando a veia artística em evidência com a carreira de roteirista e DJ. Conceição acredita que essa sensibilidade da filha também vai aparecer no jogo.

Lumena é integrante do grupo Pipoca, do BBB21

De acordo com ela, a filha é uma líder nata: nos tempos de escola, era sempre escolhida para apresentar peças de teatro, ler poesias em público, participar de exposições e ser líder de turma. E, na casa mais vigiada do Brasil, isso não deverá ser diferente.

“Eu sou caladona e a minha filha saiu falante! Eu acho maravilhoso isso, essa coragem de se expor. Só de entrar no Big Brother já mostra que ela tem esse espírito de liderança. Ela é muito batalhadora, não foge da raia! ”, comenta.

Mesmo conhecendo a filha tão bem, a mãe da sister não consegue dizer o motivo que a fez se inscrever no BBB. E há uma razão para isso: não há um motivo único.