Cristina Karthalian é a mãe do Fiuk. Não, não é a Gloria Pires! No Encontro desta sexta-feira, 29/1, a artista plástica, que também viralizou com uma música – desta vez sobre ser a verdadeira mãe do participante do BBB21-, falou sobre o caçula dos seus três filhos, frutos do relacionamento que teve com Fábio Jr.