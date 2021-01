Mais caro da história do Newcastle, brasileiro ‘fura’ lockdown para cortar o cabelo, posta foto e enfrenta processo interno no clube

Com uma nova onda da COVID-19, em janeiro de 2021 a Inglaterra decretou um novo lockdown no país. Mesmo com algumas atividades restritas, a Premier League segue a todo vapor. No entanto, para o brasileiro Joelinton, a pausa pode se tornar obrigatória.

Isso porque o atacante, que se tornou a contratação mais cara da história do Newcastle United, desrespeitou as regras do lockdown para cortar o cabelo e enfrenta ação disciplinar interna

A partir de agora, Joelinton terá punição discutida pela hierarquia do clube de St. James Park e pode ficar de fora de importantes partidas da Premier League.

“Estamos decepcionados com a imagem compartilhada por Joelinton (corte de cabelo). Existem protocolos COVID-19 claros em vigor e o clube continua a orientar e educar seus jogadores sobre suas responsabilidades”, disse um porta-voz do Newcastle.

Em novembro de 2020, o Newcastle sofreu um surto de COVID-19 no clube que afetou vários funcionários, incluindo os jogadores Allan Saint-Maximin e Jamaal Lascelles.



Joelinton chegou ao Newcastle em 2019 pelo valor de R$ 185,2 milhões. O brasileiro se tornou a contratação mais cara da história do clube inglês.

Desde então, o brasileiro, que também é o primeiro pernambucano a atuar no futebol inglês, entrou em campo 65 vezes e marcou sete gols.