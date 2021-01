Mais de 30% das agências do INSS estão fechadas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou há quatro meses atrás a reabertura de suas agências, após o fechamento temporário devido a pandemia do Covid-19. De lá pra cá, porém, 31,2% (quase um terço) das agências seguem ainda de portas fechadas.

Atualmente 1.073 agências estão funcionando, frente a um total de 1.560 espalhadas por todo o Brasil. De acordo com o INSS, as agências fechadas passam pelo processo de adequação para reabertura.

Campeão em agências fechadas estão o Amapá: das seis espalhadas pelo estado, apenas 2 estão abertas (66,6%). Na sequência figura o estado do Maranhão, com 52 agências em seu território, 28 (53,8%) estão nesse processo de adequação.

Veja outros estados em situação semelhante e a porcentagem de agências fechadas em cada um:

Alagoas (48,8%)

Goiás (47,4%)

Amazonas (46,4%)

Pará (41,3%).

Os números fazem parte de um levantamento do portal Metrópoles.

Veja os estados com menor porcentagem de agências fechadas:

Distrito Federal (14%)

Acre (14%)

Espírito Santo (19%)

Bahia (21%)

Sergipe (23%)

Se você tem dúvida sobre quais agências estão abertas na sua cidade, confira aqui o “Mapa da Agências Abertas”, disponibilizado pelo governo.

Em Piauí, Rondônia e Roraima todas as agências estão abertas. Estados que apresentam número crescentes de mortes devido ao Covid-19.

Ao menos 643 servidores do INSS contraíram Covid-19, de acordo com a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social (Fenasps). “O número pode ser maior ainda. No período tivemos muitos afastamentos por doença profissional como LER [Lesões por Esforços Repetitivos] ou DORT [Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho]”, disse ao Metrópoles, Moacir Lopes, da Fenasps.

Médicos se recusaram a voltar

Os médicos peritos do órgão se recusaram a voltar inicialmente ao seus postos de trabalho, assim que foi anunciada a reabertura de agências pelo governo federal. A Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais (ANPM) divulgou na época que os profissionais não fariam atendimentos presenciais por falta de segurança

Em São Paulo, por exemplo, o Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social (SINSSP) entrou com uma ação no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) . O desembargador responsável pelo caso chegou até a suspender a reabertura.

Após esta confusão, o INSS iniciou a adequação das agências para receber os funcionários de volta.

Mesmo assim, o atendimento só acontece de forma presencial, se o beneficiário realizar o agendamento. Este pode ser realizado por meio do site Meu INSS (acesse aqui) ou via Central 135. Os canais também podem ser utilizados para tirar dúvidas e anexar documentos. A recomendação é só comparecer a uma agência, caso seja indispensável, como realizar uma perícia, por exemplo.

