Mais de 40 oportunidades em 2021

A startup Méliuz divulga vagas de emprego disponíveis para diversos profissionais. São mais de 40 oportunidades anunciadas para o início de 2021. A empresa está com processo seletivo aberto para profissionais que desejam ingressar no mercado de trabalho. Confira, a seguir, mais informações e como se inscrever!

Méliuz divulga vagas de emprego

A Méliuz divulgou vagas de emprego ainda no início de 2021. São dezenas de oportunidades para profissionais de diferentes áreas.

A empresa trabalha na área de tecnologia com o objetivo de desbloquear as relações inteligentes de consumo. Eles acreditam que com uma equipe construída “fora da curva”, é possível trabalhar para construir serviços, produtos e parcerias em que todos os envolvidos saem ganhando.

A startup Méliuz divulga vagas de emprego com várias oportunidades de estágio. As chances são destinadas para profissionais de diferentes áreas, sendo elas:

Recursos Humanos;

Departamento Pessoal;

Estratégia;

Growth;

Tecnologia.

Para fazer parte do time de desenvolvedores da Méliuz, mais de 40 vagas estão disponíveis, grande parte delas são para atuar remotamente.

Algumas das contratações da empresa são de regime CLT, onde os salários e benefícios são compatíveis com o mercado, sendo alguns deles: vale alimentação, plano de saúde e, também, plano odontológico.

Como se inscrever

Para se inscrever a uma das vagas disponíveis na startup, os interessados devem acessar o site oficial da Méliuz.

A empresa está, atualmente, trabalhando com o estilo de trabalho híbrido ou 100% remoto. Isso possibilita aos profissionais de todas as localidades do Brasil se candidatarem em suas oportunidades.

Mantenha-se atualizado com as informações do Notícias Concursos!