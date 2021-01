Mais de uma década depois, Ó Paí, Ó volta com Lázaro Ramos e pandemia · .

A elogiada série Ó Paí, Ó, originalmente exibida na Globo entre 2008 e 2009, voltará com episódios inéditos no Canal Brasil. Lázaro Ramos e Érico Brás seguem no elenco, mas o novo coronavírus forçará uma adaptação no projeto, que agora será chamado de Ó Paí, Ó – Dendicasa?.

Segundo a coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a série mostrará como a vida dos moradores do cortiço do Pelourinho, em Salvador (BA), mudou durante a pandemia. Os personagens tentarão se proteger do vírus e ajudar uns aos outros a passar pela crise mundial de saúde.

Ramos dará vida mais uma vez ao cantor Roque, morador do cortiço que vai à luta para defender sua comunidade e a cultura baiana. E Brás interpreta Reginaldo, um taxista que sempre dá um jeitinho de se enfiar nos planos do amigo.

Além de Lázaro e Érico, atores do Bando de Teatro Olodum também estão confirmados no elenco. Dira Paes, que viveu Psilene no longa-metragem de 2007 que inspirou a série, aparecerá na TV com a personagem pela primeira vez. E Luis Miranda, que fez uma participação como um fiscal da prefeitura na segunda temporada, agora terá um papel mais importante.

Os novos capítulos foram escritos por Monique Gardenberg, Alan Miranda, Rafael Primot e o próprio Lázaro Ramos. Ainda não há previsão para o início das gravações.