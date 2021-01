Mais líder do que nunca! Atlético de Madrid vence Sevilla com gols de Correa e Saúl e abre 4 de vantagem para o Real na ponta

A primeira boa chegada do jogo foi do Sevilla. Logo aos 2 minutos, Jordán cobrou escanteio, a bola ficou viva na área e Rakitic completou para o gol para boa defesa de Oblak.

A resposta dos donos da casa aconteceu aos 5 minutos. Também em cobrança de escanteio, Correa cabeceou à queima roupa, mas Bono fez grande defesa. Entretanto, mesmo que a bola entrasse, o gol não seria legal, uma vez que o árbitro marcou impedimento do atacante no lance.

Aos 13 minutos, o Sevilla voltou a levar perigo. Ocampos puxou contra-ataque e tocou para El-Nesyri, que cortou para a perna esquerda e finalizou. A bola, porém, passou pelo lado do gol.

Foi então que o Atleti respondeu à altura e inaugurou o placar da partida. Trippier tocou para Correa, que dominou na pequena área e bateu de canhota, sem chance para Bono defender.

Aos 21 minutos, o Sevilla quase empatou. El-Nesyri recebeu na cara do gol, foi travado por Oblak e, no rebote, Acuña errou o alvo e chutou para fora.

Três minutos depois, o Atlético quase marcou o segundo. Suárez recebeu de Trippier, que deixou o uruguaio cara a cara com Bono, que fez belíssima defesa, ao estilo ‘goleiro de handball’.

No 2º tempo, quem começou chegando com perigo foram os visitantes. Logo aos 2 minutos, Koundé deu bom passe para El-Nesyri, que estava invadindo a área e finalizou, para mais uma grande defesa de Oblak.

O Atleti só aliviou a pressão dos visitantes aos 30 minutos. Saúl recebeu na entrada da área, dominou na meia-lua e bateu com a perna esquerda para ampliar para os donos da casa.

Com a vitória, o Atlético de Madrid foi a 41 pontos e abriu quatro de vantagem para o Real Madrid na liderança de LaLiga. Este também foi o quinto triunfo consecutivo do clube madrilenho na competição.

Vale lembrar que os Colchoneros ainda têm outros dois jogos atrasados ainda a cumprir na competição, enquanto o Real Madrid apenas um, também pela primeira rodada.

Já o Sevilla, em 6º com 30 pontos, voltou a perder no Campeonato Espanhol depois de longos sete jogos.

GOL: Atlético de Madrid: Correa e Saúl

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak, Savic, Giménez e Hermoso; Trippier, Llorente, Koke, Lemar (Saúl) e Carrasco (Felipe); Correa (João Félix) e Luis Suárez (Lucas Torreira).

Técnico: Diego Simeone

SEVILLA: Bono; Jesús Navas (Óliver Torres), Koundé, Diego Carlos e Acuña; Rakitic, Fernando e Jordán (Óscar Rodríguez); Suso (De Jong), Ocampos e El-Nesyri.

Técnico: Julen Lopetegui

