Mais um Raio? Joia do Santos de apenas 11 anos fecha 1º patrocínio

Mais uma joia do Santos já está chamando a atenção pelo seu talento ao redor do mundo. Arthur Lima completou 11 nesta semana e faz parte da equipe Sub-11 do Peixe. Mesmo sem jogar há quase um ano por conta da pandemia, que paralisou a maioria das competições de base, o Menino da Vila fechou um contrato de patrocínio com a uma marca esportiva (Adidas).

“É um sonho de todo menino que joga futebol ter um patrocínio. Conseguir isso aos 11 anos, me deixa muito feliz e minha família também. Só posso agradecer por este presente e por confiarem no meu talento, que é jogar futebol. E que um dia eu possa usar essa chuteira em campos do Brasil e do mundo”, destacou o garoto.

Meia no campo, Arthur é Fixo/Ala no futsal, e coleciona títulos na categoria. Ele já foi campeão do Paulista Sub-8, da Supercopa América Sub-8, da Supercopa América Sub-9, campeão Paulista Sub-9, da Supercopa América Sub-9, da World Futsal Cup Sub-9. Arthur também foi o artilheiro e melhor jogador da World Futsal Cup Sub-9, realizada em Barcelona, com 15 gol em 5 jogos.

O Santos tem história de atletas patrocinados desde muito novos. Neymar assinou pela primeira vez com a Nike com 13 anos, muito antes de subir ao time profissional do Peixe. Pedro Padula e Rodrygo fecharam com Puma e Nike quando tinham 11 anos. O garoto David Carmo é o mais precoce de todos. Tinha 9 quando fechou com a Puma.