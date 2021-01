Mais uma estátua é danificada por vândalos em Penedo

Dessa vez a imagem de Dom Pedro II, na Orla Ribeirinha, foi alvo de vandalismo

Parece que uma onda de destruição de patrimônio público está tomando conta da cidade penedense. A Prefeitura de Penedo, através do Departamento de Comunicação, informou pelas redes sociais e à imprensa, mais um ato contra as estátuas colocadas na cidade de pessoas com representatividade no município ribeirinho.

A estátua de Dom Pedro II, que fica às margens do Rio São Francisco, mais precisamente em frente a Igreja das Correntes, teve partes retiradas. Um vídeo que circula na internet mostra como ficou a escultura que homenageia o imperador que já se hospedou em Penedo em 1859.

A Prefeitura de Penedo lamentou o ocorrido e pede mais uma vez que a população denuncie esses atos às autoridades competentes para que sejam punidas por dano ao patrimônio público.

Essa não é a primeira vez

Desde 2020, quando essas imagens foram instaladas em alguns pontos da cidade, algumas já foram danificadas, a exemplo de Maurício de Nassau, Getúlio Vargas, entre outras. O totem com o nome da cidade também já foi parcialmente prejudicado por indivíduos que subiam nele para tirar fotografias.

Não se sabe se isso é um ato pensado de uma pessoa que tem a intenção de destruir ou de várias que se utilizam dessas imagens para subir e tirar fotografias nelas, colocando um peso maior do que a estátua foi feita para suportar.