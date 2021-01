Mal súbito e arritmias estão entre as principais sequelas pós-Covid

Acometendo o organismo de diversas formas, a Covid-19 vem gerando complicações cardiovasculares até então não esperadas, inclusive em pacientes sem histórico cardiopata.

No começo da Pandemia, tais complicações eram consideradas exclusivas de casos graves ou de pessoas com morbidades crônicas, entretanto, hoje o quadro mudou e até jovens assintomáticos acabam se tornando vítimas dessas sequelas inesperadas da Covid-19.

Apesar de a maioria das agravações estarem associadas com a disfunção do sistema respiratório, vale lembrar, que este novo vírus também ataca outra funções do corpo, como a digestiva, nervosa e a cardiovascular.

No caso do sistema cardiovascular, o alerta vem para a incidência de mal súbito, acidente vascular cerebral, arritmas e até infarto, podendo todos os casos ocorrer de forma fatal.

Como a Covid afeta o sistema cardiovascular?

A começar pelo músculo cardíaco, o miocárdio, quando sujeito a infecção do novo coronavírus, provoca imediatamente a miocardite, uma inflamação que pode prejudicar a contração do coração, e logo, o bombeamento de sangue para todo o corpo.

Devido à miocardite ocasionada pela infecção do vírus, complicações como arritmias, insuficiência cardíaca, mal súbito e até infarto são bem prováveis.

Além disto, visto que a Covid-19 também provoca um aumento da formação de coágulos nas artérias, as chances de ocorrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) são grandes.

Este problema de circulação sanguínea acontece devido à inflamação sistêmica do organismo em resposta ao vírus. Diante disto, citocinas e outras substâncias inflamatórias são produzidas de forma exagerada, acometendo o endotélio e a parede dos vasos sanguíneos.

Vale ressaltar, que estas complicações cardiovasculares não são exclusivas de pacientes com morbidades crônicas, visto que já há descrições de pessoas jovens, sem histórico de doenças, inclusive, assintomáticos pela Covid-19, que apresentaram quadros de arritmias e até morte súbita.

A prevenção à Covid-19 ainda é o melhor remédio!

Na espera pela vacina contra o vírus Sars-CoV-2, os melhores meios para proteger o sistema cardiovascular de possíveis complicações, assim como as funções respiratórias, digestivas e nervosas, ainda é a prevenção à Covid-19.

Isolamento social, uso de máscara, assepsia das mãos com álcool gel são algumas das meditas protetivas, que ajudam a evitar a infecção desse vírus tão avassalador ao organismo humano.

Além disso, a fim de reforçar a imunidade e manter a saúde em dia, alguns hábitos podem fazer toda a diferença, garantindo mais vitalidade e disposição neste período difícil, portanto, investir na prática de atividades físicas, alimentação equilibrada, inclusive, na redução do tabagismo e consumo exagerado de álcool, sem dúvidas, resultarão em uma melhor qualidade de vida.

Também é importante, mesmo após a reabilitação ao vírus, realizar um acompanhamento médico com avaliações cardiovasculares, respiratórias e também neurológicas, visto que muitas destas sequelas citadas acima podem surgir sem sintomas relevantes.

Para quem já foi infectado pelo Sars-CoV-2 , os cuidados devem continuar, já que reinfecções foram confirmadas, contrariando a possível “imunização” pós-contágio.