Malcolm & Marie: veja trailer de filme estrelado por Zendaya

Depois de levar o Emmy, parece que Zendaya (Euphoria) está pronta para o Oscar. O seu novo filme, Malcolm & Marie, ganhou um trailer oficial pela Netflix e tudo indica que ela tem grandes chances de concorrer à premiação.

John David Washington (Tenet) e Zendaya vivem o casal formado pelo diretor de cinema Malcolm e sua namorada Marie, que voltam para casa após a estreia de um novo filme e acabam confrontando os dilemas do próprio relacionamento enquanto esperam as críticas do projeto. Confira o trailer:

Fonte da imagem: Divulgação/Netflix

Com apenas Zendaya e Washington no elenco, o longa foi filmado com a equipe inteira em uma bolha de quarentena durante a pandemia. O fato de a história ter somente uma locação também facilitou o isolamento na hora de gravar.

Dirigido por Sam Levinson (showrunner de Euphoria), Malcolm & Marie é uma aposta da Netflix para a temporada de premiações. De acordo com o IndieWire, a plataforma supostamente desembolsou US$ 30 milhões para obter os direitos do filme.

Apesar da campanha da Netflix para Zendaya concorrer ao prêmio de Melhor Atriz, ela pode ter Viola Davis (A Voz Suprema do Blues) no páreo.

Malcolm & Marie vai estrear no dia 5 de fevereiro na Netflix.