Malhação Sonhos nasceu de perrengue de autores em temporal; entenda · .

Malhação Sonhos (2014) volta às tardes da Globo na próxima segunda (25) com a história de um grupo de jovens que se supera em busca de realizar suas ambições. A trama, no entanto, nasceu em um cenário que destoa dos corredores da escola de artes Ribalta ou da academia de artes marciais de Gael (Eriberto Leão) –a ideia surgiu durante uma tempestade.

Os autores Rosane Svartman e Paulo Halm revelam que a trama nasceu no meio da avenida Oscar Niemeyer, no Rio de Janeiro. Presos em um engarrafamento e certos de que algo iria acontecer naquela enxurrada, a dupla começou a pensar em como tirar do papel a nova trama de Malhação. A missão foi uma encomenda da emissora para a dupla de roteiristas.

“E, se a gente fizesse um musical? Que falasse de sonhos e se a gente usasse a arte como metáfora para alcançá-los?”, relembrou a autora Rosane Svartman durante entrevista virtual que concedeu à imprensa virtulamente nesta segunda (18).

Ela também comentou que teve inspiração em uma experiência pessoal para criar um dos núcleos. “Também tinha entrado para o Muay Thai, e eu estava muito nervosa achando que a gente ia morrer. Já o Pepê [Paulo Halm] é supertranquilo”, continuou a falar roteirista, aos risos.

Ela só se deu conta de que os dois tinham a história de Malhação ao chegar em casa em segurança depois do perrengue no dilúvio. “Mas também não foi o trânsito, a chuva e o medo que fizeram a ideia surgir. A gente já estava pensando nisso em falar de sonhos”, ponderou a autora.

Embasamento clássico

O argumento foi comprado por Halm prontamente, mas o autor sabia que faltava algo para amarrar a narrativa sobre sonhos. Assim, a dupla pensou nos argumentos apresentados nos clássicos do dramaturgo inglês William Shakespeare (1564-1616).

A Megera Indomada, por exemplo, inspirou o relacionamento de Karina (Isabella Santoni) e Pedro (Rafa Vitti). A peça As Cigarras e As Formigas, de Maria Clara Machado –uma famosa adaptação do título shakespeariano de Romeu e Julieta– deu o tom da disputa entre os alunos da escola de artes de Nando (Leo Jaime) e os atletas da academia de artes marciais de Gael.

“Juntamos a fome com a vontade de comer”, finalizou Halm. A reprise de Malhação Sonhos substitui Malhação – Viva a Diferença, que exibe o último episídio na sexta (22).