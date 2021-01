‘Malu racista’ paga por maldades com chuva de ovo e xingamentos · .

RESUMO: No último capítulo da temporada, Malu (Daniela Galli) pagará por todo o racismo e pelas maldades que praticou contra Ellen (Heslaine Vieira) e o Cora Coralina. A vilã será denunciada pelas meninas do grupo As Five como autora das fake news que causaram a depredação da escola. A dissimulada, então, receberá uma chuva de ovos e xingamentos na frente de jornalistas

Segunda, 18/1 (Capítulo 205)

Roney e Aldo conversam sobre o passado. Mitsuko chega ao hospital e Nena a leva para ver o médico. MB explica para Lica e K1 a presença de Edgar. Mitsuko descobre que precisará de plaquetas de sangue. Anderson mostra o clipe dos Lagostins.

Felipe diz para Lica que Samantha escolheu a música por causa de Lica. Mitsuko consegue um doador. Anderson recebe uma ligação do hospital. O detetive de Malu revela que achou algo sobre Ellen. Benê mostra a notícia sobre Ellen. Keyla tenta convencer Aldo a ficar.

Terça, 19/1 (Capítulo 206)

Anderson doa as plaquetas para Mitsuko anonimamente. Ellen tenta rastrear a notícia para poder apagá-la, e Frostbite volta. Tina desconfia de que Anderson seja o doador de Mitsuko. Benê acaba descobrindo que Cícero não quer pagar a pensão.

Guto mostra para Cícero um vídeo de Benê tocando piano e o convida para ir à feira da escola conferir ao vivo o talento da filha. Mitsuko fala bem do doador anônimo. Os alunos fazem um protesto contra as fake news implantadas sobre o Cora Coralina. Malu pede para K2 fazer filmagens da feira do Cora. Mitsuko descobre que Anderson é o seu doador.

Quarta, 20/1 (Capítulo 207)

Guto diz para Josefina que convidou Cícero para assistir à apresentação de Benê. Ellen e Jota introduzem a primeira turma de programação de games. Cícero chega e Josefina pede para ele não entrar, mas o ex-marido não a ouve. Lica e Samantha conversam na caverna e se beijam apaixonadas. Bene fica nervosa ao ver Cícero na plateia. Benê e Guto se apresentam.

Quinta, 21/1 (Capítulo 208)

O resumo do penúltimo capítulo não será divulgado.

Sexta, 22/1 (Capítulo 209)

O resumo do último capítulo não será divulgado.

