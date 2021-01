Manchester City bate o Brighton, vence a quarta partida seguida no Inglês e entra no G4 da competição

O Manchester City está no G4 do Campeonato Inglês. Nesta quarta-feira, a equipe de Pep Guardiola recebeu o Brighton, no Etihad Stadium, e venceu por 1 a 0, com gol de Phil Foden. Com o resultado, o clube chega aos 32 pontos e agora está em terceiro.

+ Veja a tabela da Premier League

MASSACRE

Em casa, o Manchester City pressionou o Brighton desde o início do jogo, mas a equipe de Guardiola encontrou dificuldades para balançar as redes do goleiro Robert Sánchez, que, sem dúvidas, foi o melhor em campo e evitou uma goleada.

NO APAGAR DAS LUZES

Quase nos acréscimos do primeiro tempo, o City balançou as redes para ir ao intervalo vencendo. De Bruyne achou lindo passe para Phil Foden, que com um toque limpou a marcação e depois bateu no cantinho para não dar chances ao goleiro do Brighton.

MANTENDO O RITMO

O Manchester City não diminuiu o ritmo na etapa final e continuou pressionando muito. Mahrez perdeu grande chance mandando bola para fora, Bernardo Silva acertou a trave e o goleiro Sánchez continuou evitando outras chances.

ISOLOU

Nos acréscimos, a defesa do Brighton falhou, De Bruyne foi mais rápido e acabou sendo derrubado dentro da área pelo goleiro Sánchez. Na cobrança, porém, Sterling, que entrou na segunda etapa, isolou e mandou por cima a chance de ampliar.

+ Olho neles! Veja técnicos estrangeiros que podem ser opções para times brasileiros em 2021

SEQUÊNCIA

​Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City encara o Crystal Palace, no domingo, mais uma vez em casa. O Brighton, por sua vez, visita o Leeds, no sábado.