Manchester City ‘joga para o gasto’ e vence lanterna com gol de Gabriel Jesus

Precavido após ver o rival United cair na última rodada, o Manchester City fez seu dever de casa e venceu o Sheffield United, neste sábado (30), dentro do Etihad Stadium. Com gol solitário de Gabriel Jesus, os Citizens mantêm o embalo na Premier League, com a liderança isolada garantida.

O triunfo deste sábado levou a equipe de Pep Guardiola chegou aos 44 pontos em 20 jogos, e segue firme na ponta do Campeonato Inglês, ainda com uma rodada a menos em relação aos outros adversários do G4.

Já o time de Chris Wilder esfria a chance de uma ascensão, e permanece na lanterna na tabela, com apenas 8 pontos.

City pressiona, mas retranca faz efeito

O primeiro gol da partida foi marcado pelo palmeirense Gabriel Jesus, mas com outro atacante como ‘meio dono’. Após lançamento mal cortado pela defesa, Ferran Torres dominou na grande área, conseguiu se livrar da marcação e tocou para o brasileiro, que ajeitou, tirou o goleiro e bateu para o fundo das redes aos 9 minutos.

Mesmo com o favoritismo, o time de Pep Guardiola encontrou problemas para criar ofensivamente, principalmente pela postura defensiva do adversário, que manteve a linha de cinco homens na última linha de marcação. Ao fim da primeira etapa, a equipe de casa tinha apenas dois arremates certos, sendo um deles o gol.

O muro de Chris Wilder

O segundo tempo se apresentou com cenário praticamente igual: pressão e posse de bola dos Citizens, e marcação dura dos Blades, que não abriu mão da retranca dentro Etihad Stadium.

A linha de passe entre Ferran Torres e Gabriel Jesus quase voltou a dar certo aos 10 da etapa complementar. Aberto na ponta direita, o espanhol cruzou para a área em busca do brasileiro, que quase se antecipou ao goleiro, mas esbarrou na defesa de Ramsdale.

O goleiro voltou a ser protagonista aos 26 minutos. Após troca de passe envolvente entre Gündogan e Bernardo Silva, o português encontrou Phil Foden na ponta esquerda. A joia inglesa apenas ajeitou para Zinchenko, que bateu forte e exigiu boa defesa de Ramsdale.

Mesmo com a forte retranca, o Sheffield quase chegou ao empate aos 40. Após balão para o ataque, a defesa do Manchester City afastou errado e a bola sobrou para John Fleck, que bateu forte. O arremate passou raspando a trave de Ederson, mas pela linha de fundo.

Gabriel Jesus ainda teve a chance de marcar o segundo em arrancada veloz já nos acréscimos. Após passe de Fernandinho, Foden encontrou a defesa do Sheffield aberta, e lançou o brasileiro, que bateu no contrapé do goleiro. Em mais uma ação decisiva, Ramsdale evitou mais um gol do Manchester City.

Gabriel Jesus comemora gol contra o Sheffield United Getty Images

E agora?

Com a liderança da Premier League assegurada, o Manchester City volta a campo na próxima quarta-feira (03), diante do Burnley, no Estádio Turf Moor. Já o Sheffield United, que precisa voltar a vencer para tentar ensaiar uma arrancada na tabela, tem o West Bromwich como adversário na terça-feira (02), no The Hawthorns.

MANCHESTER CITY 1 X 0 SHEFFIELD UNITED

GOLS: Gabriel Jesus (9′), para o Manchester City

MANCHESTER CITY: Ederson; Kyle Walker, Rúben Dias, Aymeric Laporte e Oleksandr Zinchenko; Fernandinho, Ilkay Gündogan e Bernardo Silva; Phil Foden, Ferrán Torres (Rodri) e Gabriel Jesus. Técnico Pep Guardiola

SHEFFIELD UNITED: Aaron Ramsdale; George Baldock, Chris Basham (McBurnie), John Egan, Ethan Ampadu e Jayden Bogle; John Lundstram, Oliver Norwood e John Fleck; Oliver Burke (Sharp) e Rhian Brewster (McGoldrick). Técnico: Chris Wilder

– Gabriel Jesus encerrou uma sequência de nove jogos sem marcar pela Premier League;

– Intenso, o Manchester City marcou seu quinto gol antes de 10 minutos de jogo na temporada;

– Partida contra o Sheffield marcou a 12ª vitória seguida de Pep Guardiona no Manchester City em todas as competições. É a primeira vez que o técnico atinge a marca no clube;

– Gabriel Jesus marcou dois gols nos últimos três jogos pelo City; o brasileiro precisou de 13 jogos para ter a mesma quantidade de bolas na rede antes disso;