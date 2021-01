Manchester City prepara oferta de R$ 637,5 milhões por Harry Kane

O Manchester City prepara uma oferta de 100 milhões de euros (R$ 637,5 milhões) pelo atacante Harry Kane, segundo o “Sport Bild”. O jogador de 27 anos já foi posto no mercado pelo Tottenham, mas o clube de Londres quer cerca de 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) pelo artilheiro que tem contrato até 2024.

Sergio Aguero tem contrato com a equipe de Pep Guardiola até o fim da temporada e não tem assegurada sua continuidade. Com isso, o Manchester City busca alternativas no mercado e em um período de crise financeira provocado pela pandemia da Covid-19 oferece metade do valor pedido pelo time de Mourinho.

Na atual campanha, o inglês já participou de 23 jogos pelo Tottenham, anotou 16 gols e distribuiu 13 assistências, sendo o atleta mais valioso dos Spurs. No entanto, Kane nunca conquistou um título e já deixou claro o desejo por estar em um clube que lute por troféus em uma temporada.