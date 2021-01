Manchester City sofre com time da quarta divisão, mas vence de virada e avança na Copa da Inglaterra

No sufoco. O Manchester City visitou o Cheltenham Town, da quarta divisão, pela Copa da Inglaterra neste sábado, e o time de Pep Guardiola venceu por 3 a 1, de virada. Alfie May abriu o placar para os donos da casa, mas Foden, Gabriel Jesus e Ferrán Torres viraram no fim do jogo.

DOMÍNIO INEFICIENTE

O Manchester City começou a partida se lançando ao ataque do Cheltenham, e com menos de um minuto Gabriel Jesus quase abriu o placar. Mahrez lançou bonito, o brasileiro tentou por cobertura, mas parou em boa defesa do goleiro. Ainda no primeiro tempo, Mendy também teve boa chance, mas viu o capitão Ben Tozer evitar em cima da linha.

NA TRAVE

A equipe de Pep Guardiola continuou pressionando na etapa final, e Gabriel Jesus teve outra grande oportunidade. Foden deixou o brasileiro cara a cara com o goleiro Joshua Griffiths, mas o camisa 9 mandou a bola na trave em lance que não era tão difícil.

QUEM NÃO FAZ, LEVA

A máxima do futebol se fez presente e o Manchester City foi castigado por perder tantos gols. Em jogada muito explorada pelo Cheltenham, Ben Tozer bateu lateral na área, a bola desviou em Lloyd, e o artilheiro Alfie May colocou para dentro.

VIRADA RELÂMPAGO

O Manchester City não tinha outra alternativa a não ser se lançar ao ataque, e o time de Pep Guardiola chegou ao empate aos 35 minutos com Foden. João Cancelo fez cruzamento na medida e o camisa 47 só escorou para as redes. Três minutos depois, Fernandinho fez lançamento primoroso para Gabriel Jesus, que dominou, girou, e encheu o pé para virar a partida. No último lance, Gündogan serviu Ferrán Torres, que fechou a conta.

SEQUÊNCIA

​Na próxima fase da Copa da Inglaterra, o Manchester City vai encarar o Swansea City, que neste sábado venceu o Nottingham Forest por 5 a 1.