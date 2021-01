Manchester City tenta ser líder da Premier League depois de 529 dias; veja cinco motivos para arrancada

Embalado por cinco vitórias seguidas e há nove jogos sem perder, o Manchester City pode reassumir a liderança da Premier League nesta quarta-feira (20), quando recebe o Aston Villa às 15h (de Brasília), no Etihad Stadium. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do FOX Sports.

O time de Pep Guardiola não ocupa a primeira posição há exatos 529 dias, desde a primeira rodada da liga na temporada 2019-20. Na ocasião, o City enfiou 5 a 0 no West Ham e largou na ponta da tabela, que perderia na sequência para nunca mais recuperá-la.

Hoje a situação é diferente. Com 35 pontos, o City está dois abaixo do Manchester United, que tem um jogo a mais e entra em campo depois, e a três do Leicester City, que venceu o Chelsea e pulou à frente com 38.

Ou seja, uma vitória sobre o Villa é suficiente para colocar a equipe de Guardiola em primeiro nem que por um par de horas – ou mais, se o arquirrival tropeçar em Londres, contra o Fulham.

Mas o que explica a excelente fase do time azul de Manchester? O ESPN.com.br lista cinco pontos abaixo:

Defesa consistente

Ninguém é louco de questionar a veia ofensiva dos times de Guardiola, mas vale, e muito, ressaltar o papel do sistema defensivo na atual fase. São 13 gols sofridos em 17 rodadas na Premier League, uma média de 0,76 por jogo. A equipe já tem nove clean sheets, quando sai de campo sem ser vazado pelo adversário.

Tais números são próximos aos das temporadas em que o City foi campeão. Em 2017-18, o Manchester levou 0,71 gol por jogo (27 em 38 rodadas) e foi ainda melhor na campanha seguinte, com 0,60 de média em 2018-19 (23 gols em 38 confrontos). O português Rúben Dias, contratado do Benfica, é um dos motivos para o sucesso.

Ederson festeja vitória do City contra o United em Old Trafford Victoria Haydn / Getty Images

Redenção dos contestados

O elenco do City conta com a boa fase de quem vinha devendo desde a temporada passada. O maior exemplo talvez seja John Stones, primeiro reforço da era Guardiola, lá em 2016, e que chegou até a ser especulado para deixar o Etihad. Ele barrou Aymeric Laporte, potencializou o desempenho defensivo ao lado de Rúben Dias e hoje vive até uma fase artilheira, com três gols nas últimas quatro partidas.

Stones não é o único. João Cancelo viveu uma primeira temporada irregular e se tornou um dos principais nomes do atual time, a ponto de ser útil como lateral-esquerdo e até ameaçar a titularidade de Kyle Walker na direita. Quem também está em alta é Bernardo Silva. Apagado na campanha anterior, o português recuperou espaço revezando-se até como um falso 9. Aos poucos seu futebol tem crescido.

Getty Images

Gundogan iluminado

Na primeira temporada sem David Silva, que rumou para a Real Sociedad, coube a Ilkay Gundogan ocupar o espaço no meio-campo dos Citizens. Até aqui, o alemão cumpre a missão com louvor. São seis gols na temporada em 18 partidas, sendo quatro em 12 jogos apenas na Premier League. O golaço nos 4 a 0 sobre o Crystal Palace, no fim de semana, é só reflexo da confiança do camisa 8.

Divisão de gols sem Agüero

Sergio Agüero é o maior artilheiro da história do clube e peça-chave em todas as campanhas vencedoras dos últimos anos, mas não consegue entrar em forma por problemas de lesão. Sem ele, o elenco do City assumiu a responsabilidade de dividir a tarefa dos gols. Até agora, 11 jogadores diferentes já balançaram as redes no Campeonato Inglês.

Sterling, Gabriel Jesus, Ferran Torres, Mahrez, Bernardo Silva, Phil Foden e Kevin de Bruyne são exemplos de quem, em um jogo completo ou parte de uma partida, já atuou na função de número 9. Agüero faz falta, é claro, mas o City mostra que por enquanto é possível se virar até que o ídolo esteja em forma novamente.

Getty Images

De Bruyne, sempre ele

Não tem como fazer sucesso sem o brilho de Kevin de Bruyne. Melhor jogador da temporada passada, quando deu 20 assistências para gol, o belga manteve o grande nível na atual, em que marcou três gols e deu dez passes para os companheiros marcarem. Ainda perdeu um pênalti, no empate por 1 a 1 com o Liverpool.

Capitão ao lado de Fernandinho, ele é o grande nome e também o termômetro do City. Se a temporada for bem-sucedida, certamente o camisa 17 terá parcela imensa de contribuição.