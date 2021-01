Manchester City vai ao mercado com R$ 1,6 bilhão para contratar em três posições, diz jornal; veja opções

Na briga na parte de cima da Premier League, o Manchester City ainda sonha com o título inglês da atual temporada. No entanto, não deixa de olhar para o futuro e nas contratações que podem elevar ainda mais o nível do elenco de Pep Guardiola.

Segundo o jornal Telegraph, o clube inglês promete impactar a próxima janela de trasnferência de verão europeia. Isso porque o City planeja investir 250 milhões de euros, aproximadamente R$ 1,6 bilhão, em reforços.

E as posições também já estão definidas. Pep Guardiola planeja trazer um atacante, já que há a possibilidade de Kun Aguero deixar o clube ao final do contrato, um lateral-esquerdo e um volante.

De acordo com o veículo britânico, o ataque é a posição mais pedida pelo técnico espanhol. Com a possível saída do atacante argentino, O City tem três nomes para o setor. Romelu Lukaku, Erling Haaland e Darwin Núñez.

Lukaku em ação durante o jogo da Inter contra o Slavia Praga, no estádio Eden Claudio Villa – Inter/Inter via Getty Images

Nas outras duas posições, as possibilidades de saídas já fazem Guardiola pensar em reposição. Na zaga, Eric García segue sendo o sonho do Barcelona.

Já no meio-campo, Fernandinho ainda não deixou claro qual decisão tomará no futuro. Se seguirá no Etihad ou se partirá da Inglaterra rumo a novos desafios. Recentemente, o empresário do jogador deixou em aberto um possível retorno ao Athletico-PR.

Atualmente na quinta posição do Campeonato Inglês, o City está com 33 pontos. Caso vença o Crystal Palace na rodada, chega a 35 e fica a dois do líder Manchester United.