Manchester United derrota Aston Villa e divide liderança do Inglês com Liverpool

O ano começou quente na cidade de Manchester. Jogando no Old Trafford, o United recebeu um dos melhores visitantes do Campeonato Inglês, o Aston Villa. Em confronto direto pela parte de cima da tabela, o Manchester venceu por 2 a 1 e agora divide a liderança com o Liverpool.

Tanto o Manchester United quanto o Liverpool somam 33 pontos na tabela. Os atuais campeões seguem na frente dos Red Devils pelo saldo de gols.

O United iniciou a partida a todo vapor. O ataque comandado por Bruno Fernandes criou e exigiu grande atuação do goleiro Martínez. Mais tarde, o Villa equilibrou as ações e exigiu o mesmo do goleiro adversário De Gea.

Com um volume de jogo grande, o placar não poderia ficar zerado por muito tempo. Aos 40 minutos ainda da primeira etapa, Wan-Bissaka desceu pela lateral e cruzou para Martial desviar para o fundo da rede.

O Aston Villa voltou melhor da segunda etapa e arrancou o empate aos 13 minutos. Jack Grealish caiu pela esquerda e cruzou para Traoré deixar o marcador igualado.

Não deu tempo dos visitantes comemorarem o empate. Em três minutos, apareceu Bruno Fernandes para converter o pênalti cometido por Douglas Luis.

O jogo ficou frenético. O time de Birmingham subiu para o ataque e deixou espaço para o United contra-atacar, mas os Red Devils pararam mais de uma vez em Martínez. Enquanto isso, o Villa colecionou finalizações fora do alvo e encerrou a visita sem pontuar.