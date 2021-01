Manchester United e Liverpool se enfrentam na próxima fase da Copa da Inglaterra; veja todos os duelos

Após a realização de quase todos os jogos da terceira fase da Copa da Inglaterra, a Federação Inglesa de Futebol sorteou nesta segunda-feira os confrontos da quarta rodada do torneio (16 avos de final), que é o mais antigo da história do futebol. Os jogos acontecerão entre 22 e 25 de janeiro.

O sorteio reservou o maior clássico do país para esta fase. Manchester United e Liverpool se enfrentarão no Old Trafford, casa dos Diabos Vermelhos. A vaga será decidida em jogo único e em caso de empate a partida irá para a prorrogação. Caso necessário, a disputa será decidida nos pênaltis.

O Arsenal enfrenta o Southampton ou Shrewsbury Town, da terceira divisão, que ainda vão decidir quem avança. O Chelsea pegará o Luton Town, da segunda divisão, assim como o Tottenham terá um adversário da Championship. O time de Mourinho encara o Wycombe. O Manchester City, por sua vez, enfrentará o Cheltenham Town, da quarta divisão.

VEJA TODOS OS DUELOS

Cheltenham Town x Manchester City

Bournemouth x Crawley Town

Swansea City x Nottingham Forest

Manchester United x Liverpool

Southampton ou Shrewsbury Town x Arsenal

Barnsley x Norwich City

Chorley x Wolverhampton

Millwall x Bristol City

Brighton x Blackpool

Wycombe Wanderers x Tottenham

Fulham x Burnley

Sheffield United x Plymouth Argyle

Chelsea x Luton Town

Stockport County ou West Ham United x Doncaster Rovers

Brentford x Leicester City

Everton x Sheffield Wednesday