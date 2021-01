Manchester United monta trio de 84 gols na base para o futuro

O Manchester United tem feito, ao longo dos anos, uma renovação de seu elenco, com a utilização ainda maior de jogadores mais jovens, como Marcus Rashford, Aaron Wan-Bissaka e Scott McTominay. No ataque, porém, uma nova geração começa a surgir, com jogadores abaixo dos 20 anos.

A joia da base Mason Greenwood e os recém-contratados Facundo Pellistri e Amad Diallo formam um trio de ataque que cria esperança na torcida dos Red Devils para os próximos anos.

Nesta quarta-feira (20), o primeiro, que já atua no time profissional, pode ser um dos titulares na partida contra o Fulham, fora de casa, pela Premier League. A ESPN Brasil e o ESPN App transmitem a partida com exclusividade, a partir de 17h05.

Por times de base, na Europa, os três jogadores acumulam números que impressionam. Greenwood marcou 44 gols em 47 jogos pelos times de base do United, tendo uma média de gols de 0,94 por partida.

Além dos números impressionantes e uma alta frequência no time titular profissional, o jovem esteve entre os 20 finalistas do prêmio Golden Boy de 2020.

Amad Diallo, recém-contratado das Atalanta, fez 93 jogos pelo time de base do clube italiano e marcou 37 gols. Tendo chegado no final da última semana em Manchester, o jogador ainda não tem previsão de estreia.

Outro jogador contratado nesta temporada, Facundo Pellistri ainda não estreou no time profissional, tendo atuado somente pelo time sub-23 em oito jogos e com três gols.

No elenco atual, para o ataque, o time conta com Marcus Rashford, Daniel James, Jesse Lingard, Anthony Martial e Edinson Cavani, além dos três jovens.