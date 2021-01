Manchester United não joga bem, mas elimina Watford na Copa da Inglaterra com assistência de Alex Telles

O Manchester United não jogou bem, mas venceu em casa por 1 a 0 o Watford, da Championship (segunda divisão inglesa), e avançar à quarta fase da Copa da Inglaterra. A partida, realizada em Old Trafford, foi disputada no sábado (09/01).

O adversário dos Red Devils será conhecido na próxima segunda-feira após o sorteio querirá definir os 16 duelos da próxima etapa da competição.

Após cair na Copa da Liga para o rival Manchester City, o United entrou com uma formação sem vários titulares (De Gea, Bruno Fernandes, Rashford, Cavani, Maguire e Pogba).

Os donos da casa abriram o placar logo aos cinco minutos do primeiro tempo. O brasileiro Alex Telles cobrou escanteio com perfeição pelo lado esquerdo do ataque para McTominay, que cabeceou no chão, sem chances para o goleiro.

O United quase fez um pintura aos 42 minutos. Após jogada bem trabalhada, Van de Beek deu passe de calcanhar dentro da área para Juan Mata, que chutou fraco para a defesa de Bachmann.

Nos acréscimos, os Reds Devils precisaram fazer uma mudança na defesa. Harry Maguire entrou na vaga de Eric Bailly, que sentiu uma lesão.

O atacante João Pedro, ex-Fluminense, deu o primeiro chute da etapa final. O brasileiro do Watford recebeu passe na entrada da área, mas finalizou por cima do gol de Henderson.

Com um jogo amarrado, o técnico do United colocou os titulares Rafshford e Martial, que começaram no banco de reservas. Os donos da casa levaram perigo ao gol do Watford em jogadas aéreas, mas sem sucesso.

Aos 35, Rashford ganhou na velocidade pelo lado direito, passou dois defensores e entrou na área, mas chutou fraco no canto esquerdo do goleiro, que não deu rebote.

McTominay comemora gol pelo Manchester United Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

Manchester United 1 x 0 Watford

GOL: McTominay

MANCHESTER UNITED: Henderson, Tuanzebe, Bailly (Maguire), Alex Telles, Williams, Mata, Van de Beek, McTominay, Greenwood (Martial), Lingard (Matic) e James (Rashford);

Técnico: Ole Gunnar Solskjaer

WATFORD: Bachmann, Troost-Ekong (Wilmot), Sierralta, Masina (Ngakia), Navarro, Hughes, Chalobah (Phillips), Sarr (Sema), Zinckernagel (Hungbo), Gray e João Pedro;

Técnico: Xisco Muñoz

– Manchester United faturou 12 vezes a Copa da Inglaterra: 1909, 1948, 1963, 1977, 1983, 1985, 1990, 1994, 1996, 1999, 2004 e 2016

– Watford nunca venceu a FA Cup, mas foi vice-campeão em 2 oportunidades: 1984 e 2019

– Posse de bola: Manchester United 66% x 34% Watford

– Chutes ao gol: Manchester United 19 x 18 Watford

– 2ª derrota do técnico Xisco Muñoz pelo Watford

Próximos jogos

Terça, 12/01, 17h*14, Burnley x Manchester United – Premier League

Sábado, 16/01, 12h*, Watford x Huddersfield Town – Championship

*horário de Brasília