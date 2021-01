Manchester United para em Alisson, fica no empate com o Liverpool e segue na liderança da Premier League

O Manchester United conseguiu segurar o Liverpool, em Anfield. Neste domingo, os Red Devils ficaram no 0 a 0 com os donos da casa. O resultado é bom para a equipe visitante, que segue na ponta da Premier League com 37 pontos, três a mais do que o Liverpool, que está em terceiro. O Leicester é o segundo, com 35 pontos.

No primeiro tempo, o Liverpool dominou a posse de bola e conseguiu rondar a entrada da área do Manchester United. Porém, os laterais Arnold e Robertson pareciam estar com os pés descalibrados, uma vez que os cruzamentos surtiam pouco efeito.

Com as linhas bem adiantadas, o Liverpool por vezes chegou a ter apenas o goleiro Alisson no campo de defesa. Apesar do domínio da bola, o time da casa criou poucas chances de gol. Foram nove finalizações ao todo, mas apenas uma na direção do gol.

Por outro lado, o Manchester United apostava nos contra-ataques e nas bolas longas para Martial e Rashford. Mas, a melhor chance do United veio em cobrança de falta de Bruno Fernandes. Da entrada da área, o português viu a bola passar raspando a trave direita de Alisson.

No segundo tempo, a toada foi a mesma. O Liverpool seguia em cima, mas sem conseguir passar pela linha defensiva do Manchester United.

Por outro lado, o time visitante, com Bruno Fernandes escapando pelo lado esquerdo, conseguiu fazer dobradinha com Martial e deu trabalho a Fabinho. Porém, nenhuma das duas equipes conseguia criar grandes oportunidades de gol.

Aos 15 minutos, Soljskaer apostou em Cavani para a vaga de Martial. A partida perdeu um pouco de gás, mas, aos 29 minutos do segundo tempo, o United criou sua melhor chance na partida. Em lance pela esquerda, Shaw cruzou para trás e Bruno Fernandes, na pequena área, bateu para uma defesa impressionante de Alisson.

Dois minutos depois, o Liverpool deu o troco. Thiago arrancou na intermediária e acertou belo chute para difícil defesa de De Gea. A partida ficou aberta, e o United teve o contra-ataque à disposição, obrigando Alisson a fazer grandes defesas em chute de Pogba e em dividida após cobrança de escanteio na pequena área.

Nos minutos finais, o United passou a dominar as ações ofensivas, mas não conseguiu marcar, segurando o 0 a 0 e se mantendo firme na liderança da Premier League.

Liverpool 0 x 0 Manchester United

GOLS:

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Henderson, Robertson; Shaqiri (Jones), Thiago, Wijnaldum (Milner); Salah, Firmino (Origi), Mané. Técnico: Jürgen Klopp.

MANCHESTER UNITED: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw; McTominay, Fred, Pogba, Bruno Fernandes (Greenwood), Martial (Cavani); Rashford. Técnico: Ole Gunnar Solskjaer

– Liverpool chegou a ter 7 a 0 em finalizações nos 25 primeiros minutos do 1° tempo.

– Manchester United chegou a ter 7 a 0 em impedimentos no 1° tempo.

– Jürgen Klopp segue sem perder na carreira para Soljskaer.

– Liverpool acumula mais uma partida invicta no Anfield.

Classificação

– Liverpool: 3º lugar, com 34 pontos

– Manchester United: 1º lugar, com 37 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias, pela Premier League.

Quinta-feira, 21/01, 17h*, Liverpool x Burnley

Quarta-feira, 20/01, 17h15*, Manchester United x Fulham

*horário de Brasília