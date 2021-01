Manchester United perde para o lanterna Sheffield e desperdiça chance de voltar à liderança do Inglês

O Manchester City agradece. Após perder a liderança do Campeonato Inglês para o rival local na terça-feira, o Manchester United entrou em campo contra o lanterna Sheffield em casa nesta quarta disposto a recuperar o primeiro lugar. Não foi o que aconteceu: os Diabos Vermelhos perderam por 2 a 1. Bryan e Burke marcaram para os visitantes, e Maguire fez para os Diabos Vermelhos.

+ Veja a tabela da Premier League

FALHOU

Jogando em casa, o Manchester United se impôs no primeiro tempo, mas não conseguiu balançar as redes do Sheffield. Por outro lado, o lanterna da Premeir League marcou com Kean Bryan após cobrança de escanteio. O goleiro De Gea não conseguiu sair bem do gol, e o ala-esquerda aproveitou.

ZAGUEIRO ARTILHEIRO

No segundo tempo, o time de Ole Gunnar Solskjaer se lançou ao ataque e chegou ao empate aos 18 minutos, com o zagueiro Maguire. Alex Telles cobrou escanteio no meio da área, o defensor apareceu sozinho para testar para o fundo das redes.

BANHO DE ÁGUA FRIA

Os Diabos Vermelhos se empolgaram com o empate e foram em busca da virada, mas a igualdade durou pouco. Dez minutos depois do gol de Maguire, Baldock foi na linha de fundo e tentou o cruzamento. Após bate e rebate, a bola sobrou para Burke, que chutou, contou com desvio em Tuanzebe, e colocou o Sheffield novamente na frente.

+ Neymar escala o seu melhor PSG de todos os tempos; veja o time montado por ele

SEQUÊNCIA

Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United encara o Arsenal, fora de casa, no sábado. O Sheffield, por sua vez, jogará mais uma vez em Manchester e vai encarar o City. O jogo acontece também no sábado.