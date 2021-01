Manchester United pode ter ausência de três titulares contra o Burnley

Em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira, o técnico Ole Gunnar Solskjaer admitiu que deve ter os desfalques de Paul Pogba, Luke Shaw e Victor Lindelof para o jogo de terça, contra o Burnley, pelo Campeonato Inglês.

United sofre com lesões em sequência importante da temporada

Os jogadores já se ausentaram da parida de sábado contra o Watford, pela Copa da Inglaterra. Segundo o técnico, todos passam por problemas físicos e a expectativa é que retornem contra o Liverpool, domingo, em jogo que pode ser vital pensando na liderança do campeonato nacional.

“Espero poder contar com eles para o jogo contra o Liverpool. Não tenho certeza se eles estarão saudáveis para enfrentar o Burnley”, disse o técnico em coletiva de imprensa.

Também há dúvidas em relação ao zagueiro Eric Bailly, que saiu no intervalo do jogo contra o Watford após uma pancada na cabeça. Ele será avaliado antes do jogo de terça.