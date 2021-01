Manchester United reencontra o Liverpool pela Copa da Inglaterra

A quarta rodada da Copa da Inglaterra será disputada neste fim de semana. O destaque é o clássico entre Manchester United e Liverpool, neste domingo, às 14h, em Old Trafford.

As duas equipes se reencontram após confronto recente pela Premier League, em Anfield. Na ocasião, houve empate sem gols.

Agora, os dois times vivem momentos diferentes. O Manchester United está embalado, na liderança do Inglês. Já o Liverpool amarga sequência sem vitória e vem de perda da longa invencibilidade em seus domínios.

O técnico Jurgen Klopp afirmou que o Liverpool vai em busca da vitória.

“Nós temos que vencer. Trata-se de um jogo de copa e não existe outro resultado. Estamos decididos a isso”, disse.

Já Ole Solksjaer adiantou que vai escalar alguns jogadores que não vêm atuando de forma regular.

“Nós vamos continuar rodando o elenco. Vamos colocar em campo uma escalação decente e com o intuito de vencer”, declarou.

Jürgen Klopp explained the biggest factors in determining the starting line-up for #MUNLIV on Sunday. #LFC | #FACup

— Liverpool FC (@LFC) January 22, 2021