Manchester United reencontra ‘sonho’ de R$ 700 milhões que também é disputado por rival e tem contrato até 2025

Vice-líder da Premier League, o Manchester United já entra em campo neste primeiro dia de 2021 e terá pela frente uma das sensações do campeonato nessa 17ª rodada. Quinto colocado, o Aston Villa vem embalado por uma sequência de cinco jogos sem derrota e tentará sair do Old Trafford com mais um resultado positivo, em jogo que terá transmissão ao vivo e exclusivo da ESPN Brasil e ESPN App, a partir das 17h.

O tradicional clube da cidade inglesa de Birgminham, inclusive, é liderado por um dos sonhos dos Diabos Vermelhos na janela de transferências. Trata-se do meia e camisa 10 Jack Grealish, de 25 anos, que vem dando o que falar no Villa.

Revelado nas categorias de base do próprio clube, que chegou quando ainda tinha apenas 8 anos, Grealish vem chamando atenção pelo seu bom desempenho nos gramados. Apesar do rebaixamento em 2016, foi peça fundamental na volta à Premier League, na campanha da equipe na Championship da temporada 2018/19. Foram seis gols em 34 jogos do meia, que também vem tendo números positivos nesses últimos dois anos na elite do futebol inglês.

Na última temporada, foram oito gols marcados em 36 jogos na competição, além de seis assistências. Já na atual, além de cinco tentos em 14 jogos, também são seis passes para gol, que o colocam no Top 5 do quesito no Campeonato Inglês.

Solskjaer olhando para a partida entre United e Burnley John Peters/Manchester United via Getty Images

Na última janela de transferências europeia, Grealish, que é irlandês de nascimento, mas defende a seleção da Inglaterra desde o fim de agosto, foi peça central. Além do interesse do próprio United, Manchester City e Tottenham também brigaram pela sua contratação, mas sem sucesso.

Isso porque, no dia 15 de setembro, ele renovou o seu contrato com o Aston Villa até 2025. Na época, o jogador se disse comprometido com o clube, que lhe prometeu formar uma equipe forte para a atual temporada.

“Estou encantado por fazer esse comprometimento com o Villa. É o meu clube, a minha casa e estou muito feliz aqui. Os donos da instituição deixaram bem claro o quanto são ambiciosos e como querem construir o Aston Villa. Teremos pela frente momentos excitantes e estou muito agradecido por fazer parte disso”, disse na ocasião.

O United foi o clube que ficou mais próximo de contratá-lo, mas nem mesmo uma oferta de 80 milhões de libras (R$ 536 milhões, nas cifras da época) fez o Villa aceitar liberar a sua estrela.

Fato é que, de acordo com alguns dos principais veículos da imprensa inglesa, o meia segue na mira do United, que tem mais uma vez o rival City como concorrente. E o Villa já deixou bem claro: o clube que quiser o jogador terá que desembolsar, no mínimo, 100 milhões de libras (R$ 704,3 milhões, nas cifras atuais).

Em relação ao retrospecto de Grealish contra os Diabos Vermelhos, este será apenas o terceiro confronto do jogador contra a equipe de Manchester. Nos dois primeiros, uma derrota por 3 a 0, em casa, e um empate em 2 a 2, no Old Trafford, onde o meia, inclusive, balançou as redes.