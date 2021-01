Manchester United vence o Aston Villa e empata em pontos com o Liverpool na liderança

No primeiro dia de 2021, a Premier League foi atração nos canais ESPN. E logo uma partida envolvendo um dos maiores times da Inglaterra. Jogando no Old Trafford, o Manchester United venceu o Aston Villa por 2 a 1, gols de Martial e Bruno Fernandes, e empatou em pontos com o Liverpool na liderança.

Com o triunfo, os Diabos Vermelhos estão com 33 pontos, mesma pontuação dos Reds, que têm melhor saldo de gols. Já a equipe de Birmingham está em 6º, com 26.

Na próxima quarta-feira (6), os comandados por Ole Gunnar Solskjaer farão o clássico com o Manchester City, pela semifinal da Copa da Liga Inglesa, às 16h45, no Old Trafford.

Já o Aston Villa encara o Liverpool, na sexta-feira (8), às 16h45, no Villa Park, pelo Campeonato Inglês.

O jogo

A primeira chegada de perigo da partida veio com o Manchester United. Aos 10 minutos, Bruno Fernandes achou Martial na entrada da área. O atacante francês limpou para o meio e achou o chute com a perna direita. O goleiro Martínez fez grande defesa e evitou o primeiro gol no Old Trafford.

Aos 12, outra chegada dos Diabos Vermelhos. Luke Shaw cruzou, Maguire subiu mais que todos, cabeceou, mas Martínez defendeu novamente.

A primeira chance do Aston Villa foi na sequência. Aos 13, McGinn finalizou de esquerda após passe de Cash, mas De Gea defendeu sem dificuldades.

O jogo seguia bastante movimentado. Aos 15, quase um golaço do Manchester United. Rashford achou lindo passe para Wan-Bissaka na ultrapassagem. O lateral cruzou para a área, Pogba fez um corta-luz e Fred chegou batendo de esquerda. A bola passou por cima do gol e, por pouco, não entrou.

Aos 40, os comandados por Ole Gunnar Solskjaer abriram o placar. Wan-Bissaka, sempre ele pela direita, cruzou, Martial se antecipou à zaga e cabeceou para o fundo das redes de Martínez.

Na segunda etapa, o Aston Villa voltou mais ligado e criando as primeiras chances. Aos seis minutos, Watkins recebeu cruzamento de Grealish e cabeceou para defesa de De Gea.

Aos 13, veio o empate. Grealish bateu falta e Traoré apareceu livre na área para empatar.

Mas, a vantagem durou pouco. Aos 15, Douglas Luiz cometeu pênalti em Paul Pogba. Na cobrança, Bruno Fernandes recolocou o Manchester United na frente e deu a vitória ao time inglês.

Manchester United 2 X 1 Aston Villa

GOLS: Manchester United: Martial e Bruno Fernandes; Aston Villa: Traoré

MANCHESTER UNITED: De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire e Shaw; McTominay (Matic), Fred (Tuanzebe), Pogba e Bruno Fernandes (Daniel James); Rashford e Martial. Técnico: Ole Gunnar Solskjaer

ASTON VILLA Martínez; Cash, Konsa, Mings e Targett; Douglas Luiz, McGinn, Traoré (Ramsey), Grealish e El Ghazi (Davis); Watkins.Técnico: Dean Smith

– É o 7º jogo invicto do Manchester United

– Aston Villa perdeu uma invencibilidade de 5 partidas

– Martial voltou a marcar após 2 partidas sem fazer gols