Manchester United visita o Fulham e pode ampliar vantagem sobre os rivais no Inglês

Nesta quarta-feira, o Manchester United tem a chance de abrir vantagem na liderança do Campeonato Inglês contra o Fulham, fora de casa, pela 18ª rodada. Os Red Devils estão dois pontos na frente do City e três do Liverpool.

Os visitantes vão em busca de um bom resultado contra um adversário que está na zona de rebaixamento. Só que o técnico Solksjaer pregou atenção contra o Fulham.

“O Fulham se recuperou bem do início ruim de campeonato. Além disso, ir ao Craven Cottage é sempre difícil”, disse.

Em outra partida desta quarta-feira, o Manchester City segue a caça ao rival da cidade. A equipe recebe o Aston Villa, no Etihad Stadium.

Os comandados de Pep Guardiola estão embalados pela sequência de cinco vitórias consecutivas. No entanto, o técnico catalão destacou que, na Premier League, os tropeços podem acontecer sempre.

“A única preocupação é o Aston Villa agora. O desempenho é a única preocupação. Nesta liga você pode ganhar cinco jogos seguidos e depois perder três”, declarou.