Mancini dobra aproveitamento e pontos conquistados do Corinthians no Brasileirão

O Corinthians passou por altos e baixos na temporada. O clube viveu um começo conturbado, tendo que demitir o técnico Tiago Nunes devido aos resultados insatisfatórios. Com Dyego Coelho, o Timão se viu dentro do Z4 do Brasileirão. Agora com Vagner Mancini, a equipe reencontrou o bom futebol e luta por uma vaga na Libertadores.

Após a vitória contra o Sport por 3 a 0, o novo comandante completou 15 jogos à frente do Alvinegro no Campeonato Brasileiro, e seu aproveitamento, principalmente em relação aos seus antecessores, é muito positivo.

Nesse período, Mancini somou nove vitórias, três empates e três derrotas, com 21 gols marcados e 15 sofridos. Isso totalizou um aproveitamento de 66,67%, rendendo ao clube 30 pontos na competição.

Essa pontuação não apenas foi suficiente para afastar qualquer possibilidade de rebaixamento, como deu esperanças ao torcedor, que sonha em ver o clube na próxima edição da Libertadores.

O Corinthians está em 8º, com 45 pontos, seis atrás do Grêmio, 6º colocado. Mesmo que não consiga entrar no G6, o clube paulista ainda pode entrar na Libertadores, pela possibilidade de mais duas vagas abrirem através do Brasileirão.

Em compensação, o aproveitamento somado de Tiago Nunes e Dyego Coelho no Timão foi de um time que lutaria para não cair. Somados, eles conseguiram três vitórias, seis empates e seis derrotas, com 16 gols marcados e 20 sofridos. Nessas período, ambos somaram 15 pontos, com 33,33% de aproveitamento.

O ex-treinador do Athletico-PR, que chegou com o objetivo de mudar a cultura do Corinthians, conquistou duas vitórias, três empates e três derrotas. Esses números renderam nove pontos e um aproveitamento de 37,5%.

Coelho por outro lado teve que “segurar o barco” enquanto a diretoria definia o novo treinador para o Corinthians. Ele recebeu a chance como interino, mas não correspondeu, somando apenas seis pontos, com 28,57% de aproveitamento.