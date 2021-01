Mancini ‘goleia’ antecessores com aproveitamento de campeão e faz sonho da Libertadores virar realidade

O Corinthians goleou o Fluminense nesta quarta-feira (13) por 5 a 0 e viu o sonho da Copa Libertadores ficar ainda mais real. No entanto, a goleada do Timão na rodada não é a única nesta edição de Campeonato Brasileiro.

Fora de campo, o aproveitamento do clube paulista sob o comando de Vagner Mancini é amplamente superior – e supera por muitos gols – aos trabalhos de Tiago Nunes e Dyego Coelho.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Ao todo, o ex-treinador do Atlético-GO, que chegou na 16ª rodada para comandar o Corinthians, tem, até o momento, 13 jogos disputados. São oito vitórias, três empates e apenas duas derrotas, o que faz o treinador ter um aproveitamento de 69,2%.

Em comparação ao trabalho de Tiago Nunes, Mancini triplicou a pontuação do primeiro técnico do Corinthians no Brasileirão. O ex-treinador do Athletico-PR conquistou apenas nove pontos, tendo um aproveitamento de 37,5%. Em oito jogos, foram duas vitórias, três derrotas e três empates.

Já se for comparar com Dyego Coelho, a diferença é ainda mais gritante. O treinador, que foi o intermediário entre Tiago Nunes e Mancini, conquistou apenas seis pontos em sete jogos. Apenas uma vitória, o que rendeu a Coelho um aproveitamento de 28,5%.

Vagner Mancini em treinamento do Corinthians no CT Dr. Joaquim Grava Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O desempenho de Vagner Mancini, desde que assumiu o Corinthians até aqui, é de campeão. Isso porque o clube paulista, desde a 16ª rodada, somou 27 pontos em 13 jogos. Já o líder São Paulo, que disputou 14 partidas, conquistou os mesmos 27 pontos.

A equipe do Parque São Jorge soma 42 pontos e está na 8ª posição na tabela do Brasileirão. Na próxima rodada, os comandados por Vagner Mancini vão até o Allianz Parque fazer o clássico contra o Palmeiras, na segunda-feira (18), às 19h. A partida é válida pela 28ª rodada da competição.