Manhattan Connection chega na Cultura com liberdade para críticas políticas · .

Após 27 anos nos canais do Grupo Globo na televisão por assinatura, o Manhattan Connection chega na TV Cultura com liberdade para realizar críticas políticas e manter a sua independência editorial. Diogo Mainardi, um dos apresentadores do programa, destacou que a atração pode “descer a lenha em quem quer que seja”.

“Temos uma liberdade total, absoluta, como tivemos no GNT e na GloboNews. Vai ter aqui [na Cultura] também para descer a lenha em quem quer que seja. Neste momento, o meu alvo prioritário é o Bolsonaro e o bolsonarismo. Mas, é evidente que, dando uma chancezinha, a gente vai chutar todo mundo porque é a função do jornalismo”, explicou o escritor.

“Somos uma emissora independente. Não há censura na TV Cultura”, comentou José Roberto Maluf, presidente da Fundação Padre Anchieta, vinculada ao governo do Estado de São Paulo e responsável pela programação da TV Cultura.

Agora na televisão aberta, o programa também pretende seguir com o estilo consagrado nos canais fechados. “A nossa expectativa, que é um teste, é ver se vai funcionar bem na TV aberta como funcionou na TV fechada. A audiência que vai dar a resposta, e vamos nos empenhar para termos uma boa resposta”, afirmou Lucas Mendes.

“Existe uma forma acessível, informal, de falarmos sobre assuntos que possam ser relevantes para todo mundo. Vamos tentar trazer essa mesma fórmula, linguajar, para a TV aberta. Funcionou até agora, tenho certeza que vai funcionar daqui para frente também”, pontuou Pedro Andrade.

Na Cultura, o Manhattan Connection estreia na quarta-feira (20), às 22h. O programa contará com a presença dos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer, do jornalista Luis Fernando Silva Pinto, e dos políticos João Campos e Tabata Amaral.