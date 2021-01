Mansão de Naya Rivera está à venda por R$ 14 milhões nos EUA; veja fotos · .

Seis meses após sua morte, Naya Rivera (1987-2020) teve sua mansão colocada à venda em Los Angeles, nos Estados Unidos. O imóvel, último lar da estrela de Glee (2009-2015), entrou no mercado por US$ 2,7 milhões, algo em torno de R$ 14,6 milhões na cotação atual.

A propriedade em que Naya vivia com o filho, Josey, atualmente com cinco anos, fica na região de Los Feliz e possui 256 m². Ela adquiriu o imóvel com quatro quartos, três banheiros –incluindo uma suíte com closet–, piscina e churrasqueira no verão de 2018. As informações são do site Dirt.

A mansão possui também sala de jantar, sala de estar com lareira e escritório com biblioteca no primeiro piso. No segundo andar, uma ampla varanda oferece uma vista para a área externa da casa, que além de pátio tem uma garagem para dois carros.

Naya desapareceu no dia 8 de julho de 2020 enquanto fazia um passeio de barco com o filho no lago Piru, em Los Angeles. O garoto foi encontrado dormindo na embarcação alugada vestindo seu colete salva-vidas, mas não havia vestígios da mãe.

Após o menino dar pistas para a polícia de que nadou com ela e a viu desaparecer, as autoridades começaram uma busca pelo local e encontraram seu corpo cinco dias depois.

A atriz foi enterrada no Forrest Lawn Memorial Park, em Hollywood Hills, em 24 de julho. Dias depois, a necrópsia feita no corpo da artista confirmou que ela se afogou acidentalmente até a morte “em minutos”.

Veja fotos da mansão de Naya Rivera:

Mansão de Naya Rivera em Los Angeles está à venda por R$ 14 milhões

Veja publicações de Naya Rivera em seu lar: