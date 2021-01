Mão-boba de Fernando Zor chama a atenção em clique com Maiara; veja · .

Fernando Zor e Maiara estão em clima de romance em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, onde passaram o Ano-Novo. Neste domingo (3), o casal curtiu um passeio de barco, e a cantora compartilhou um clique em sua rede social. “Passou uma onda e ele me segurou”, escreveu ela. No entanto, um detalhe da foto chamou a atenção dos internautas: a mão-boba dele no bumbum da amada.

O registro agradou aos fãs dos sertanejos, que acompanharam os dias de folga dos dois via Instagram. “Tem que segurar mesmo”, comentou Vera Lucia. “Bem segurado”, observou Joana Paula. “Segurou no lugar certo para poder dar apoio e não cair”, interagiu Marcella Silva, bem-humorada.

Via ferramenta Stories da plataforma, Maiara mostrou que os dias do casal têm sido em família e entre amigos. Zor, inclusive, foi o responsável pelo jantar de sábado (3) e preparou um “carreteiro de macarrão”.

Na última quinta-feira (31), a parceira de Maraisa completou 33 anos e ganhou do namorado uma surpresa bem planejada. O amigo de Sorocaba pegou uma Lamborghini –um carro de luxo– emprestada com um amigo para levar a artista para passear por Balneário Camboriú.

A ruiva também ganhou um par de botas da Prada, uma grife de luxo italiana, e fez questão de agradecer o eleito nas redes sociais.

O casal, que mantém um relacionamento ioiô, reatou recentemente. No último Natal, o sertanejo deu um buquê com 732 rosas para Maiara e confessou que, durante os dois anos em que estão juntos, não deixou de pensar nela um só dia. Recentemente, ele declarou que planeja se casar com a mato-grossense.

Veja a foto da mão-boba de Fernando Zor em Maiara:

Confira fotos da viagem de Fernando Zor e Maiara para Santa Catarina: