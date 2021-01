Maranhão, do Atlético-GO, projeta ‘Lei do Ex’ contra o Vasco: “Espero que funcione comigo”

Em busca de uma vitória no duelo com o Vasco, nesta quinta-feira, o Atlético-GO conta com a presença de um ex-cruzmaltino no elenco. O volante Willian Maranhão, de 25 anos, teve passagem pelo São Januário entre 2018 e 2019 e guarda carinho por sua antiga equipe, mas não nega o desejo de balançar as redes e ajudar o Dragão.

Em entrevista concedida à Gazeta Esportiva, o atleta relembrou momentos com a camisa do Vasco e comentou sobre a possibilidade de exercer a “Lei do Ex”, quando um jogador marca um gol em seu ex-clube.

“Guardo boas lembranças, foi um clube que me colocou em uma vitime muito grande dentro do futebol, apesar de não ter atuado tanto , ficaram boas recordações dentro de São Januário, título da Taça Guanabara, permanência em 2018 , que foi um ano muito difícil, além de vitórias em clássicos contra os três grandes do Rio, entre outras”, relembrou.

“Espero que funcione comigo essa ‘Lei do Ex’, assim vou poder ajudar minha equipe. É sempre bom fazer gol e estou precisando. Se eu estiver em campo será bom ajudar meus companheiros”, completou.

O confronto desta quinta-feira é importante para o Atlético-GO ampliar a distância da zona de rebaixamento. No momento, a equipe soma 34 pontos, seis a mais que o Cruz-Maltino, 17º colocado.

“Vamos em busca dos três pontos importantes dentro de casa, que vai nos afastar ainda mais do Z4 e vai nos aproximar de uma Sul-Americana. Esse jogo será de suma importância”, destacou o volante.

Após o jogo desta quinta-feira, vão restar 10 rodadas para o Atlético-GO buscar seus objetivos no Brasileirão. De acordo com Willian Maranhão, a ideia é evoluir ao longo dos jogos.

“A cada jogo tentamos analisar o que podemos melhorar, independente de onde jogamos, e estamos ficando cada vez mais fortes dentro da competição. Esperamos terminar o Brasileiro na Série A e deixar o clube em uma competição internacional”, concluiu.